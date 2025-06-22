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Центру управления в кризисных ситуациях МЧС КР передали новое оборудование

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- Светлана Лаптева
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Модернизация системы раннего предупреждения и оповещения - ключ к устойчивости страны и региона. Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и ПРООН при финансовой поддержке Европейского союза, передали оборудование для модернизации системы раннего оповещения и реагирования на чрезвычайные ситуации в Кыргызстане.

Этот шаг поможет спасению жизней, защите сообществ и укреплении национальной устойчивости к природным и климатическим рискам.

В условиях растущей климатической нестабильности, когда стихийные бедствия становятся всё более частыми и разрушительными, каждая минута имеет значение - новое оборудование, установленное в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС КР, обеспечивает необходимое преимущество: своевременное получение, обработку и передачу данных, позволяющих быстро реагировать и предотвращать потери. Серверные системы, мультиплексные модули и расширенные коммуникационные возможности делают Центр одним из ключевых элементов национальной архитектуры устойчивости.

"Устойчивость к стихийным бедствиям начинается с готовности. Сегодня мы усиливаем нашу способность защищать жизни и имущество граждан, особенно в уязвимых регионах. Современное оборудование в Центре управления позволит нам быстрее получать информацию, эффективнее реагировать и теснее взаимодействовать с местными сообществами", - отметил Бообек Ажикеев, Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

ПРООН и Европейский союз остаются надёжными партнёрами Кыргызской Республики в продвижении устойчивого развития и укреплении национальной способности противостоять кризисам. Это партнёрство основано не только на финансировании, но и на доверии, совместной ответственности и видении будущего, в котором каждая жизнь имеет значение.

"Европейский союз горд быть партнёром Кыргызстана в столь важной инициативе. Системы раннего предупреждения - это инвестиции в безопасность, устойчивость и будущее. Они позволяют не только спасать жизни, но и укреплять доверие между государством и обществом. Мы поддерживаем Кыргызстан в его стремлении строить более устойчивую, инклюзивную и готовую к вызовам завтрашнего дня страну", - отметил г-н Ханс Фарнхаммер, Глава отдела сотрудничества Представительства ЕС.

ПРООН содействует Кыргызской Республике в укрепление климатической устойчивости и снижение уязвимости населения, опираясь на национальные приоритеты, отраженные в Национальной программе развития 2030, а также другие региональные и секторальные программы, направленные на управление рисками стихийных бедствий.

"ПРООН остаётся надёжным партнёром Кыргызстана в вопросах устойчивого развития, адаптации к изменению климата и построения более безопасного будущего. Мы благодарны за долгосрочное партнерство, которое обеспечивает устойчивость перед лицом растущих климатических проблем", - подчеркнула Александра Соловьева, Постоянный представитель ПРООН.

Проект реализуется в рамках региональной инициативы "Изменение климата и устойчивость в Центральной Азии", финансируемой Европейским союзом. Уже сегодня его результаты ощутимы на местах:

• В наиболее уязвимых районах Ферганской долины установлены и функционируют четыре автоматизированные метеостанции и водяные радары, защищая более 150 000 человек;

• В городе Ош развёрнута система экстренного оповещения - 29 сирен и 87 громкоговорителей обеспечивают оперативную передачу сигнала тревоги в случае угрозы для стратегических социальных объектов.

• Ведётся работа по расширению системы мониторинга и предупреждения в труднодоступных и горных регионах, где риски наивысшие.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) является ведущей организацией ООН, борющейся c несправедливостью, вызванной нищетой, c неравенством и изменением климата. Работая с широкой сетью экспертов и партнеров в 170 странах, мы помогаем создавать интегрированные, долгосрочные решения для людей и планеты. Узнайте o нас больше на сайте undp.org/kyrgyzstan или присоединяйтесь на @UNDPKG.


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URL: https://www.vb.kg/447274
Теги:
МЧС, ООН, Кыргызстан
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