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В селе Курама Ноокенского района провели день поля

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- Светлана Лаптева
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В селе Курама Бургонду-Достукского айыл окмоту Ноокенского района Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провели День поля.

Мероприятие было направлено на ознакомление фермеров с передовыми технологиями, инновациями и лучшими практиками в выращивании овощей, особенно болгарского перца. Участникам был представлен полный цикл цепочки добавленной стоимости по принципу: "что выращиваем - куда продаём".

"День поля" стал площадкой для получения практических знаний, обмена опытом и консультаций с отраслевыми экспертами. Обсуждались технологии выращивания раннеспелого перца, пути повышения качества продукции и эффективные механизмы её реализации.

В рамках развития аграрного потенциала региона планируется строительство современного транспортно-логистического центра вместимостью до 1000 тонн, который обеспечит хранение, первичную переработку и логистику сельхозпродукции.

Реализация проекта повысит эффективность фермерских хозяйств, расширит рынки сбыта и станет важным элементом устойчивого развития аграрного сектора. Министерство намерено продолжить системную работу в этом направлении.


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URL: https://www.vb.kg/447279
Теги:
Минсельхоз, Ноокенский район, Кыргызстан
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