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Сотрудников Минсельхоза тестируют на знание Земельного и водного кодексов

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- Светлана Лаптева
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В Региональном управлении по городу Бишкек и Чуйской области Службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики тестируют сотрудников на знание законов, положений Земельного и водного кодекса.

Мероприятие прошло в соответствии с протокольным поручением заместителя Председателя Кабинета Министров - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Бакыта Торобаева.

В мероприятии принял участие начальник Управления исполнения и контроля министерства Максат Кочеров. Он подчеркнул важность оценки уровня знаний сотрудников в области земельного и водного законодательства, строгого соблюдения законности и предупреждения коррупционных рисков.

В ходе встречи, проходившей в формате "вопрос–ответ", обсуждалось, насколько инспекторы владеют своими должностными обязанностями и положениями земельного и водного законодательства.

Также были даны практические рекомендации по правомерному взаимодействию с гражданами и разрешению спорных ситуаций в рамках правового поля.

В завершение директор Службы по земельному и водному надзору Азамат Саралаев отметил, что подобные встречи будут продолжены и в других территориальных управлениях. Основная цель - усиление государственного контроля, повышение профессионализма сотрудников и обеспечение качественного обслуживания населения.


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URL: https://www.vb.kg/447280
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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