В Кыргызстане запретили один из самых опасных пестицидов

Департамент химизации, защиты и карантина растений Минсельхоза КР издал приказ №47 от 18 июня 2025 года, согласно которому запрещается обращение пестицидов на основе дихлорида параквата. Речь идёт о полном запрете на разработку, производство, ввоз, вывоз, продажу, хранение, транспортировку, применение, обезвреживание, уничтожение, захоронение и даже рекламу препаратов с этим действующим веществом.

Как пояснили в ведомстве, с 2024 года работа сосредоточена на поэтапном отказе от особо опасных пестицидов, наносящих серьёзный вред здоровью людей и окружающей среде. Некоторые из них, включая паракват, способны вызывать онкологические заболевания, поражения нервной системы у детей, проблемы с репродуктивным здоровьем и сбои в работе эндокринной системы.

Паракват долгое время применялся в сельском хозяйстве, поскольку не повреждает кору плодовых деревьев и эффективно уничтожает сорняки между рядами садов. Однако, как отмечают специалисты, смертельной дозой этого вещества является всего одна чайная ложка. Оно крайне токсично и может поражать лёгкие, печень и почки, вызывая тяжёлую почечную недостаточность.

Опыт стран ЕС, где паракват был запрещён ранее, показал, что такие меры действительно спасают жизни: после отказа от вещества значительно снизилось число отравлений и смертельных случаев.

Приказ разработан и утверждён в соответствии с Законом КР "О химизации и защите растений" и Постановлением Правительства №390 от 1 июля 2013 года.

В дальнейшем департамент намерен последовательно расширять список запрещённых особенно опасных веществ, чтобы обезопасить аграрную отрасль и здоровье граждан.