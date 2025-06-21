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Юные теннисисты Кыргызстана - 4-е место на турнире в Узбекистане

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана успешно выступила на международном теннисном турнире ATF 12&UNDER, который прошёл в Узбекистане. По итогам соревнований команда заняла почётное 4-е место, показав достойную игру среди сильнейших юных спортсменов региона.

В состав сборной вошли Камаль Кульджаев, Иса Алимов, Алия Мансурова и Аида Абдувалиева из города Ош. Тренером команды выступила Алевтина Холковская.

Как сообщает Федерация тенниса Кыргызстана, юные теннисисты проявили высокий уровень подготовки, командный дух и упорство, достойно представив страну на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/447287
Теги:
теннис, Кыргызстан
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