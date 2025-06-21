Трое игроков покинули "Абдыш-Ату" в межсезонье

Кантский футбольный клуб "Абдыш-Ата" официально подтвердил уход трёх футболистов в межсезонный период 2025 года.

Защитник из Узбекистана Абдугани Камолов, выступавший на позиции левого защитника, принял участие в 13 матчах команды, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его активная игра и вклад в оборону были заметны на протяжении сезона, однако стороны решили расстаться по взаимному согласию.

Боснийский центральный защитник Харис Ибрашагич провёл всего один официальный матч за клуб. Причины его ухода не уточняются, однако, скорее всего, это связано с недостатком игровой практики и необходимостью найти больше игрового времени в другом клубе.

Кыргызстанский полузащитник Азамат Аскербеков сыграл за "Абдыш-Ату" два матча. Несмотря на ограниченное количество выходов на поле, игрок проявил себя как перспективный футболист, и клуб поблагодарил его за профессионализм.

Руководство "Абдыш-Аты" поблагодарило всех трёх футболистов за вклад в команду и пожелало им удачи в дальнейшей карьере. Сейчас клуб продолжает формировать состав для успешного выступления во второй половине сезона Премьер-лиги Кыргызстана.