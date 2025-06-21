Погода
$ 87.19 - 87.64
€ 100.02 - 101.02

Трое игроков покинули "Абдыш-Ату" в межсезонье

136  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кантский футбольный клуб "Абдыш-Ата" официально подтвердил уход трёх футболистов в межсезонный период 2025 года.

Защитник из Узбекистана Абдугани Камолов, выступавший на позиции левого защитника, принял участие в 13 матчах команды, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его активная игра и вклад в оборону были заметны на протяжении сезона, однако стороны решили расстаться по взаимному согласию.

Боснийский центральный защитник Харис Ибрашагич провёл всего один официальный матч за клуб. Причины его ухода не уточняются, однако, скорее всего, это связано с недостатком игровой практики и необходимостью найти больше игрового времени в другом клубе.

Кыргызстанский полузащитник Азамат Аскербеков сыграл за "Абдыш-Ату" два матча. Несмотря на ограниченное количество выходов на поле, игрок проявил себя как перспективный футболист, и клуб поблагодарил его за профессионализм.

Руководство "Абдыш-Аты" поблагодарило всех трёх футболистов за вклад в команду и пожелало им удачи в дальнейшей карьере. Сейчас клуб продолжает формировать состав для успешного выступления во второй половине сезона Премьер-лиги Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447292
Теги:
Кант, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  