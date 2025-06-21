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Адис Рахат уулу завоевал серебро на чемпионате Азии по борьбе U23

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский борец Адис Рахат уулу стал серебряным призёром чемпионата Азии по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который прошёл во Вьетнаме.

Выступая в весовой категории до 70 кг, Рахат уулу стартовал с 1/4 финала, где за 46 секунд одержал победу над представителем Вьетнама. В полуфинале он со счётом 6:3 выиграл у борца из Таджикистана и вышел в финал.

В решающем поединке кыргызстанец уступил спортсмену из Казахстана и завоевал серебряную медаль, продемонстрировав высокий уровень борьбы и боевой дух.

Этот успех стал важной вехой в карьере молодого спортсмена и подтвердил статус Кыргызстана как сильного борцовского государства в Азии.


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URL: https://www.vb.kg/447294
Теги:
вольная борьба, чемпионат, Кыргызстан
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