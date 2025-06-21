Адис Рахат уулу завоевал серебро на чемпионате Азии по борьбе U23

Кыргызстанский борец Адис Рахат уулу стал серебряным призёром чемпионата Азии по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который прошёл во Вьетнаме.

Выступая в весовой категории до 70 кг, Рахат уулу стартовал с 1/4 финала, где за 46 секунд одержал победу над представителем Вьетнама. В полуфинале он со счётом 6:3 выиграл у борца из Таджикистана и вышел в финал.

В решающем поединке кыргызстанец уступил спортсмену из Казахстана и завоевал серебряную медаль, продемонстрировав высокий уровень борьбы и боевой дух.

Этот успех стал важной вехой в карьере молодого спортсмена и подтвердил статус Кыргызстана как сильного борцовского государства в Азии.