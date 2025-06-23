Очистные сооружения на Иссык-Куле как тест на зрелость государства

Очистные сооружения на Иссык-Куле - это не просто инженерный вопрос, а маркер зрелости государственного управления и ответственности бизнеса. На протяжении десятилетий проблема сточных вод на курортах замалчивалась или обсуждалась кулуарно. Все сводилось к бесконечным демагогиям и дальше слов дело не шло.

Сегодня ситуация меняется. Причина тому прямое вмешательство на высшем уровне. Указ президента "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль" дал Службе экологического и технического надзора Минприроды КР необходимые полномочия и мотивацию. Пансионатам и другим объектам туристической инфраструктуры, не имеющим очистных сооружений, теперь запрещено принимать туристов.

Служба экологического и технического надзора стала регулярно проводить рейды по пансионатам Иссык-Кульской области. В ходе проверок владельцам рекреационных объектов - санаториев, пансионатов, домов отдыха, юрточных городков и гостевых домов - вручаются официальные уведомления с планом-заданием.

Совместно с сотрудниками Иссык-Кульского регионального управления Службы экотехнадзора Минприроды КР для журналистов был организован пресс-тур по пансионатам Иссык-Куля для проверки наличия очистных сооружений.

На сегодняшний день на Иссык-Куле еще не все дома отдыха, пансионаты и другие туристические объекты на берегу озера обзавелись собственными очистными сооружениям. По данным начальника Иссык-Кульского регионального управления экотехнадзора Кылычбека Тентимишева, в области зарегистрировано 1198 туристических объектов. Лишь 180 из них имеют собственные очистные установки. Еще 196 подключены к централизованной системе канализации. Остальные используют простые септики, эффективность которых вызывает сомнения.

- Мы говорим о главной жемчужине Кыргызстана, и ее нужно беречь. К счастью, понимание этой ответственности у бизнеса постепенно появляется, - подчеркнул он.

Ранее даже эти цифры было сложно получить, не говоря уже о реакциях на нарушения. Теперь же действуют конкретные меры: с начала мая выдано 639 уведомлений, 422 владельца объектов обратились с заявлениями о проверке. Из 186 уже осмотренных объектов требованиям соответствуют лишь 129.

Механизмы сдерживания

Все чаще в отчетах Экотехслужбы фигурирует один и тот же сценарий: внеплановая проверка - предписание - отсрочка -контрольная проверка - штраф - конец сезона. Парадокс, но при всех стараниях сотрудников Экотехслужбы действующее законодательство не позволяет оперативно закрывать туробъекты нарушителей. Это тормозит исполнение даже самых жестких указов.

- Мы только можем выписывать штрафные санкции и считать ущерб природе. Но пока не будет штрафов, действительно чувствительных для кармана, многие будут продолжать игнорировать предписания, - признал Тентимишев.

Пока что в таких случаях применяется административный подход: профилактическая беседа, повторная проверка. Пример - пансионат "Восток премиум" в Бактуу-Долоноту. Там 10 гостевых домов работают без надлежащей очистной системы, то есть используются лишь септики. Пансионат "Эдельвейс" в Чон-Жаргылчаке и вовсе принимает около 200 детей, несмотря на неработающие очистные сооружения.

- Почему владельцы пансионатов до сих пор "экономят на экологии"?

- Некоторые владельцы не видят выгоды в установке очистных. Между тем, как вы сами видели, очищенная вода может использоваться повторно, например, для полива сада и цветов. Это снижает затраты на содержание инфраструктуры, особенно в летний период.

Кроме того, в условиях дефицита воды на юге Иссык-Куля и растущего антропогенного давления на озеро, запуск полноценной системы водоочистки - вопрос устойчивого туризма и национальной безопасности.

- А есть ли законопроект, который позволит вам действовать жестче?

- Насколько мне известно, Министерством уже разрабатывается такой законопроект. Мы должны создать механизм, при котором, если хотя бы одна служба - экотехнадзор, МЧС, СЭС или администрация - не дает разрешения, объект должен быть закрыт до устранения всех нарушений, - отметил Тентимишев.

- А если не закрывают?

- В случае полного игнорирования мы передаем материалы в правоохранительные органы. Иначе - это просто подрыв всей логики реформ.

Указ президента - поворотный момент или временное ужесточение?

- Я не буду говорить про прежние времена, но сейчас работа по устранению нарушений усилилась. Есть понимание и у бизнеса: как раньше, уже не получится. Мы будем за этим строго следить, - говорит Тентимишев.

Вывод: стоит признать, что однако пока инициативы в сфере защиты экологии работать стали эффективнее, но скорее пока в тестовом режиме. Слабость механизмов принуждения и фрагментарная координация ведомств тому лишнее свидетельство. Борьба за чистоту Иссык-Куля - это борьба не только за озеро, но и за новую управленческую культуру. Где закон - не рекомендация, а инструмент, а охрана природы - не формальность, а интерес государства и каждого гражданина.