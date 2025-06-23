"Теперь осталось три сценария". Вашингтон и Пекин сделали судьбоносный ход

Переговоры между США и КНР принесли некоторое смягчение торговой напряженности. В ближайшее время ожидают подписания соглашения. Несмотря на оптимизм американской стороны, эксперты уверены, что праздновать перемирие пока рано, пишет РИА новости.

Почти договорились

Вашингтон и Пекин провели углубленные, рациональные, профессиональные и откровенные торговые переговоры, заявил по итогам двухдневной встречи в Лондоне заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган. Кроме него, страну представляли вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн и министр коммерции Ван Вэньтао.

Слова Ли Чэнгана приводит Центральное телевидение Китая. Министр добавил, что Китай и США согласовали принципиальные рамки реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух государств в ходе телефонного разговора 5 июня, а также на майских торговых переговорах сторон в Женеве.

В Соединенных Штатах всего одна шахта по добыче редкоземельных металлов в Маунтин-Пасс, штат Калифорния, и очень мало мощностей для переработки редкоземельных металлов в необходимые химические вещества, а затем в магниты. Ограничения на добычу редкоземов побудили американскую сторону провести встречу с китайскими официальными лицами в Женеве в прошлом месяце.

Присутствовавший с американской стороны министр торговли США Говард Латник по итогам лондонской встречи отметил, что диалог складывается конструктивно. "Мы работаем над всеми видами торговых вопросов. Переговоры идут очень-очень хорошо", - сообщил он журналистам. А также выразил уверенность, что вопрос с экспортом редкоземельных и магнитов из Китая удастся решить и ответные меры, принятые Соединенными Штатами, будут отменены "сбалансированным образом", пишет The New York Times.

Рано радоваться

Несмотря на положительные сигналы, президент США Дональд Трамп заявил: Пекин остается "непростым" партнером для диалога.

Страны ведут торговую войну с тех пор, как в феврале американский лидер ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в десять процентов. После нескольких взаимных шагов пошлина США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.

В середине мая Китай и США условились о взаимном снижении торговых пошлин до десяти процентов на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в десять процентов. При этом Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

Эксперты отмечают, что накопленные противоречия будет непросто решить. "Страны не первый год конкурируют за мировое лидерство в целом ряде сфер, включая технологический и финансовый сектора. Пока стороны предпочитают угрожать друг другу пошлинами, которые фактически невозможно реализовать, и без принципиальной смены парадигмы давления вряд ли что-то изменится. Естественная реакция на давление - ответное сопротивление", - говорит генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

Варианты развития

Интересы государств прямо противоположны: Штаты хотят защитить собственный рынок, а Китай - сохранить на нем максимально возможную долю своих товаров. Тем самым полное прекращение торгового конфликта вряд ли возможно, по крайней мере, в русле идеологии MAGA (Make America Great Again), предполагающей возвращение в страну производств и поддержку локальных продуктов, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

К существенным компромиссам, похоже, никто не готов, соглашается руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман. "При этом от взаимных договоренностей выиграют не только стороны конфликта, но и вся мировая экономика: вырастут фондовые рынки США и многих других стран, а нефть подтянется к 70 долларам за баррель", - отмечает он. Полный разрыв торговли маловероятен - экономики стран слишком зависят друг от друга.

Обострение торговых отношений негативно повлияет на глобальный спрос, а также может спровоцировать обвал на мировых рынках капитала и

В свою очередь, Зайнуллин рассматривает три сценария развития ситуации.

При пессимистичном будет введен полный запрет на товары из Китая, а также на их реэкспорт из других стран. В ответ КНР применит максимально жесткие ответные меры. Плюс может усугубиться политическая ситуация вокруг Тайваня, и ситуация выйдет из-под контроля - однако, по всей видимости, этого постараются не допустить.

Оптимистичный сценарий - полное согласие. Впрочем, такое развитие событий эксперт считает маловероятным.

Наиболее правдоподобен умеренно-пессимистичный вариант: торговые войны продолжатся, но будут носить невысокую интенсивность, оказывая, пусть и не так жестко, негативное влияние на мировую экономику.