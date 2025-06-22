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Футбольная федерация Кыргызстана удостоена премии FIFA Forward Awards

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- Самуэль Деди Ирие
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В рамках саммита FIFA, Футбольная федерация Кыргызстана (КФБ) была удостоена престижной премии FIFA Forward Awards. Награду лично вручил президент FIFA Джанни Инфантино.

Премия присуждена за успешную реализацию проекта по строительству Национальной футбольной академии, завершённого в октябре 2024 года. КФБ получила "золотую" награду - высшую категорию премии.

В саммите принимают участие первый вице-президент КФБ Нурдин Букуев и генеральный секретарь Медербек Сыдыков.

FIFA Forward Awards - это новая инициатива FIFA, направленная на признание и поощрение лучших инфраструктурных проектов, реализованных национальными ассоциациями Азии при поддержке программы FIFA Forward. Награды присуждаются в трёх категориях: золото, серебро и бронза.

Эта победа стала результатом последовательной и целенаправленной работы Футбольной федерации Кыргызстана по развитию футбольной инфраструктуры в стране.


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URL: https://www.vb.kg/447310
Теги:
федерация, футбол, Кыргызстан, ФИФА
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