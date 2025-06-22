В Кара-Балте прошел летний чемпионат Кыргызстана по плаванию

С 20 по 21 июня в городе Кара-Балта проходил летний чемпионат Кыргызстана по плаванию. Соревнования приняли спортсменов со всей страны и проходил на базе бассейна спортивного комплекса "Манас".

Организатором мероприятия выступила Федерация водных видов спорта Кыргызстана под эгидой международной федерации FINA. Чемпионат собрал сильнейших пловцов республики, для которых это важный этап подготовки к международным стартам.

В рамках чемпионата также проводился третий этап детских соревнований "Весёлые старты", в котором участвовали юные спортсмены, только начинающие свой путь в плавании.