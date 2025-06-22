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Тренер сборной Кыргызстана по футзалу высоко оценил игру против Нидерландов

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- Самуэль Деди Ирие
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Главный тренер сборной Кыргызстана по футзалу Луис Бернат Молина прокомментировал матч против сборной Нидерландов на международном турнире в Хорватии, который состоялся 20 июня и завершился со счётом 3:1 в пользу голландцев. Единственный гол в составе кыргызстанцев забил Кайрат Кубанычов.

"Матч был очень напряжённым. В первые 10 минут у нас было несколько отличных моментов, и если бы мы их реализовали, это дало бы нам психологическое преимущество. Однако сборная Нидерландов - очень сильный соперник. В конце первого тайма мы немного подсели, а сразу после начала второго пропустили гол со штрафного - это выбило нас из колеи. Мы пытались вернуться в игру, выпустили пятого полевого, создали несколько опасных моментов, но не реализовали их. В итоге соперник забил ещё один мяч и выиграл 3:1", - отметил Молина.

Он добавил, что команда показала уровень, с которым многие хотели бы играть против сильнейших европейских команд, и сравнил этот матч с игрой против сборной России.

"Против таких команд важны мелочи, именно они решают исход. Сейчас нам нужно хорошо восстановиться, ведь завтра предстоит ещё один тяжёлый матч. Мы постараемся обыграть Черногорию и занять второе место на турнире", - заключил тренер.


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URL: https://www.vb.kg/447319
Теги:
футзал, Кыргызстан
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