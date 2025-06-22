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Турки Аль аш-Шейх может купить "Бристоль Сити"

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- Самуэль Деди Ирие
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Турки Аль аш-Шейх, известный саудовский бизнесмен и ключевая фигура в мире бокса и промоушена смешанных единоборств, изучает возможность приобретения английского клуба "Бристоль Сити".

Турки Аль аш-Шейх, который возглавляет Генеральное управление по развлечениям Саудовской Аравии, сыграл важную роль в организации одних из крупнейших боксерских боёв, включая поединки за звание чемпиона в тяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он также ведёт бизнес с президентом UFC Дана Уайтом.

"Бристоль Сити", принадлежащий семье Лансдаун, постепенно развивается под их руководством, включая значительные улучшения стадиона. Хотя семья пока не проявляла намерения продавать клуб, значительные финансовые возможности Аль аш-Шейха ставят его в выгодное положение для возможной сделки.

Ранее Аль аш-Шейху советовали рассмотреть покупку "Шеффилд Уэнсдей", а также его связывали с клубами "Миллуолл" и "Саутгемптон". Сейчас его внимание сосредоточено на "Бристоль Сити" в рамках растущего интереса Саудовской Аравии к английскому футболу, после того как Саудовский фонд публичных инвестиций приобрёл "Ньюкасл Юнайтед".

Возможное приобретение может стать новой главой в истории клуба и продолжит рост влияния саудовских инвесторов в европейском спорте.


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URL: https://www.vb.kg/447320
Теги:
футбол
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