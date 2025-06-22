КПЛ-2025: "Узген" выиграл, "Алай" и "Бишкек Сити" сыграли вничью

В первый игровой день 13-го тура Премьер-Лиги Кыргызстана состоялись две напряжённые встречи, подарившие болельщикам яркие моменты и борьбу до последних минут.

"Узген" - "Азиягол"

На стадионе игроки "Узгена" сразу взяли инициативу в свои руки. Уже на 16-й минуте отличился полузащитник Кудурет Искандарбеков, удачно завершив быструю контратаку и открыв счёт матча. "Азиягол" пытался навязать борьбу, но столкнулся с надежной обороной соперника.

Весь матч "Узген" уверенно контролировал ход игры, грамотно играя в защите и пользуясь быстрыми выпадоми вперед. В концовке встречи, на 88-й минуте, капитан команды Михаил Титов забил второй гол, поставив точку в поединке и обеспечив своей команде уверенную победу - 2:0.

"Бишкек Сити" - "Алай"

Второй матч дня прошёл в столице, где встретились "Бишкек Сити" и "Алай". Обе команды сделали акцент на оборонительную игру, что привело к закрытому первому тайму без голов.

Во второй половине игры команды активизировались, создали несколько острых моментов, однако защитные линии обеих команд не позволили соперникам пробить себя. Несмотря на усилия, забитых мячей так и не было - 0:0.