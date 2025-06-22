Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла Черногории

В последнем туре сборная Кыргызстана по футзалу потерпела поражение от команды Черногории, что стало серьёзным ударом для команды.

Окончательные результаты турнира будут известны после матча между Нидерландами и Францией. Исход этой встречи напрямую повлияет на дальнейшее положение кыргызской сборной - попадание в финальный турнир или другое место в таблице.

Болельщиков Кыргызстана приглашают следить за оставшимися играми турнира на YouTube-канале ЭЛТР "БИЛИМ-ИЛИМ" и продолжать поддерживать нашу команду.