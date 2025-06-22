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Бублик вышел в финал турнира ATP в Галле

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- Самуэль Деди Ирие
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Казахстанский теннисист Александр Бублик (45-й в мире) в полуфинале турнира ATP-500 в Галле (Германия) одержал победу над российским игроком Кареном Хачановым (22-й ракеткой мира). Встреча длилась почти три часа и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Бублика.

В матче Бублик подал 18 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Хачанов сделал 15 эйсов, три двойные ошибки и взял один брейк из пяти возможностей.

В финале Александр Бублик встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Турнир проходит с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет более 2,5 миллиона евро. Действующим чемпионом является Янник Синнер, который в этом году уступил Бублику во втором круге.


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URL: https://www.vb.kg/447325
Теги:
теннис
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