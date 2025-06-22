Мещанский суд Москвы постановил арестовать на два месяца владельца футбольного клуба "Торпедо" Леонида Соболева. Ему предъявлено обвинение в попытке оказания противоправного влияния на результат спортивных соревнований.

По данным МВД России, Соболев вместе с генеральным директором клуба Валерием Скородумовым предлагали судье Максиму Перезве шесть миллионов рублей и бонусы за то, чтобы обеспечить победу "Торпедо" в трёх матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Торпедо", в составе которого играет футболист сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов, по итогам минувшего сезона заняло второе место в Первой лиге и вернулось в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Алыкулов провёл за клуб 11 матчей в сезоне.

По оценкам Transfermarkt, Гулжигит Алыкулов входит в число самых дорогих футболистов Кыргызстана с рыночной стоимостью около 600 тысяч евро.