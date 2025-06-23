Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев 23-25 июня текущего года совершит рабочий визит в город Тяньцзинь Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Глава Кабинета Министров примет участие в ежегодном собрании Всемирного экономического форума "Летний Давос -2025".

Форум пройдет под девизом "Предпринимательство в новую эпоху" и соберет около 2 тыс. участников из более чем 90 стран и регионов мира.

В рамках рабочего визита Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев проведет ряд двусторонних встреч с руководством Государственного Совета Китайской Народной Республики, главами зарубежных делегаций.