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Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев 23-25 июня текущего года совершит рабочий визит в город Тяньцзинь Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее ан

Глава Кабинета Министров примет участие в ежегодном собрании Всемирного экономического форума "Летний Давос -2025".

Форум пройдет под девизом "Предпринимательство в новую эпоху" и соберет около 2 тыс. участников из более чем 90 стран и регионов мира.

В рамках рабочего визита Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев проведет ряд двусторонних встреч с руководством Государственного Совета Китайской Народной Республики, главами зарубежных делегаций.


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URL: https://www.vb.kg/447330
Теги:
Китай, сотрудничество, Кыргызстан, Кабинет министров
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