Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев 23-25 июня текущего года совершит рабочий визит в город Тяньцзинь Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
По ее ан
Глава Кабинета Министров примет участие в ежегодном собрании Всемирного экономического форума "Летний Давос -2025".
Форум пройдет под девизом "Предпринимательство в новую эпоху" и соберет около 2 тыс. участников из более чем 90 стран и регионов мира.
В рамках рабочего визита Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев проведет ряд двусторонних встреч с руководством Государственного Совета Китайской Народной Республики, главами зарубежных делегаций.