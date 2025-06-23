Глава кабмина поздравил госслужащих и муниципальных работников с праздником

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев поздравил работников государственной и муниципальной службы с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Текст поздравления:

"Уважаемые государственные и муниципальные служащие!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем государственного и муниципального служащего!

Мы находимся на этапе развития нашего государства, когда уже не так сильно влияние либертарианства, и не воспринимаем как аксиому минималистскую теорию Адама Смита о том, что "государство должно быть в роли ночного сторожа". Приняв новую редакцию Конституции Кыргызской Республики 5 мая 2021 года, мы кардинально изменили архитектуру государственной власти, существенно повысили роль и значение государственной и муниципальной службы. Восстановлена вертикаль власти. Государство начало по-настоящему выполнять свои функции по перераспределению национального дохода, резко сократив теневую экономику и проводя жесткую борьбу скриминалом всех мастей, в первую очередь коррупцией.

Одним из важных преобразований, имеющих историческое значение, стала административно-территориальная реформа, в рамках которой проведено укрупнение айылных аймаков и расширение территорий городов. Эта реформа направлена на повышение эффективности государственного и муниципального управления. Наряду с этим на развитие инфраструктуры регионов направлены значительные финансовые средства от сотен миллионов до миллиарда сомов.

Другим важным направлением реформы государственной и муниципальной службы стало применение цифровизации для ускорения документооборота, оказания государственных услуг населению и дебюрократизации. Сроки выдачи необходимых справок сократились – вместо нескольких дней ныне требуется от нескольких часов до нескольких секунд.

Вы будете авангардом в реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, в которой определены амбициозные цели. В условиях, когда страна взяла курс на модернизацию и уверенно движется по избранному пути, трансформация системы государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики в гибкий профессиональный институт станет основным фактором реализации этой программы.

В данной ситуации только те служащие, которые осознают требование времени о необходимости повышения квалификации, приобретения и развития навыков и компетенций, в том числе цифровых, станут опорой народа и государства.

Уверен, что вы осознаете важность возложенной на вас миссии и продолжите усердно работать над саморазвитием, достойно выполнять свои функциональные обязанности, укрепляя авторитет государства, защищая интересы граждан и содействуя поступательному развитию страны.

Мы высоко ценим ваш труд, вашу преданность делу и вклад в укрепление государственности.

Уважаемые государственные и муниципальные служащие!

В этот торжественный день выражаю признательность каждому из вас за службу. Желаю вам крепкого здоровья, стабильности и семейного благополучия, новых профессиональных достижений и уверенного взгляда в будущее.

Пусть ваш труд приносит удовлетворение, уважение граждан и реальные результаты для процветания государства.

С праздником вас!".