Погода
$ 87.21 - 87.56
€ 100.10 - 101.10

ГКНБ КР: В Национальной академии наук КР выявлена коррупционная схема

177  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР в ходе комплексной проверки деятельности Национальной Академии наук КР по использованию объектов недвижимости выявлена и пресечена коррупционная схема по незаконному предоставлению в аренду помещений НАН КР, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках возбужденного уголовного дела установлено, что отдельные должностные лица НАН КР, вступив в преступный сговор с предпринимателями, незаконно предоставили последним помещения и получали денежные средства за аренду в обход бухгалтерии.

На текущем этапе ведется работа по определению нанесенного ущерба государству.

Более того, в ходе проводимой проверки получены сведения, что из НАН КР выведено около 20 объектов в частную и иную собственность по всей территории страны.

Также выявлен один из объектов, находящийся в центре столицы, который фактически принадлежит НАН КР, но юридически считался бесхозным, так как отсутствовали правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы (государственный акт, технический паспорт, отсутствие регистрации в соответствующих государственных органах). 13 июня НАН КР был выдан государственный акт о праве собственности на отмеченный земельный участок, общей площадью 3,36 га.

ГКНБ КР продолжает работу по выявлению нарушений и наведению порядка в сфере управления государственным имуществом и приватизации.

Справочно: согласно статье 18 Закона КР "О Национальной академии наук КР" имущество НАН является государственной собственностью, находящийся в оперативном управлении НАН КР. Государство предоставляет НАН КР в бессрочное и безвозмездное пользование основные и оборотные фонды, землю и прочее. Государственное имущество, переданное НАН, не подлежат изъятию и передачи другим организациям)


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447336
Теги:
ГКНБ, Академия наук, коррупция, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  