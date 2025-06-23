ГКНБ КР: В Национальной академии наук КР выявлена коррупционная схема

ГКНБ КР в ходе комплексной проверки деятельности Национальной Академии наук КР по использованию объектов недвижимости выявлена и пресечена коррупционная схема по незаконному предоставлению в аренду помещений НАН КР, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках возбужденного уголовного дела установлено, что отдельные должностные лица НАН КР, вступив в преступный сговор с предпринимателями, незаконно предоставили последним помещения и получали денежные средства за аренду в обход бухгалтерии.

На текущем этапе ведется работа по определению нанесенного ущерба государству.

Более того, в ходе проводимой проверки получены сведения, что из НАН КР выведено около 20 объектов в частную и иную собственность по всей территории страны.

Также выявлен один из объектов, находящийся в центре столицы, который фактически принадлежит НАН КР, но юридически считался бесхозным, так как отсутствовали правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы (государственный акт, технический паспорт, отсутствие регистрации в соответствующих государственных органах). 13 июня НАН КР был выдан государственный акт о праве собственности на отмеченный земельный участок, общей площадью 3,36 га.

ГКНБ КР продолжает работу по выявлению нарушений и наведению порядка в сфере управления государственным имуществом и приватизации.

Справочно: согласно статье 18 Закона КР "О Национальной академии наук КР" имущество НАН является государственной собственностью, находящийся в оперативном управлении НАН КР. Государство предоставляет НАН КР в бессрочное и безвозмездное пользование основные и оборотные фонды, землю и прочее. Государственное имущество, переданное НАН, не подлежат изъятию и передачи другим организациям)