"Ала-Тоо Резорт" будет принимать до 850 тысяч туристов в год

Проект "Ала-Тоо Резорт" является амбициозной инициативой Кыргызстана по созданию крупнейшего в Центральной Азии горнолыжного кластера. Об этом заявил на пресс-конференции в агентстве "Кабар" директор государственного предприятия "Ала-Тоо Резорт" Жаркынбек Максутов.

По его словам, проект включает в себя три основных курорта: "Жыргалан", "Ак-Булак" и "Боз-Учук". На курорте, который будет работать все 4 сезона благодаря системе естественного снега и снегозадержания, лыжный сезон продлевается до 7 месяцев в году.

Жаркынбек Максутов отметил, что проект "Ала-Тоо Резорт" имеет потенциал стать важным центром горнолыжного туризма, привлекая туристов со всего мира. Он также будет способствовать развитию инфраструктуры региона, созданию рабочих мест и улучшению социально-экономической ситуации в Иссык-Кульской области.

"В прошлом году были проведены изыскательские работы для строительства объектов, дорог и электроснабжения в районе, где реализуется проект. Наряду с этим были завершены подготовительные работы по строительству канатной дороги, водозабора, очистных сооружений и двух подстанций", - сказал он.

Отметим, что "Ала-Тоо Резорт" планируется завершить до конца 2026 года. К этому времени будут построены две линии канатной дороги протяженностью 4 км.

Согласно плану, включая 3 курорта, будут построены горнолыжные трассы общей протяженностью около 250 км.

Также ожидается, что после реализации проекта будет создано около 5 тыс. рабочих мест. Курорты смогут принимать до 850 тыс. туристов в год.

Президент Садыр Жапаров, лично курирующий реализацию проекта, отметил, что реализация проекта "Ала-Тоо Резорт" имеет стратегическое значение для развития туризма и экономики страны. Также создание горнолыжного кластера будет способствовать привлечению иностранных инвестиций, повышению занятости населения и укреплению позиций Кыргызстана на мировом туристическом рынке.