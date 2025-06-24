"Может, именно языковых инициаторов надо направить охранять наши границы"

Всплески активности по языковым вопросам в странах Средней Азии и Казахстане участились в последние три года – после начала СВО на Украине. На этот факт во время круглого стола: "Штрафовать или развивать: законодательные механизмы сбалансированной языковой политики Кыргызстана" обратил внимание военный эксперт, ветеран спецслужб КР Нурлан Досалиев.

"Те или иные инициативы, направленные, якобы, "на развитие" национальных языков в нашем регионе, особенно выдвигаемые с 2022 года, подчинены глобальным геостратегическим планам стран западного блока и Турции по отрыву Средней Азии в целом и Кыргызстана в частности от русского мира и дистанцированию от России. Эти планы реализуются англосаксами системно и методично на протяжении долгого периода времени. И поэтому не стоит питать иллюзий – сейчас идет ожесточенная битва за всю Евразию", - констатировал спикер.

Он отметил, Средняя Азия – это хартленд Евразийского континента, о чем англосаксонская элита заявила десятки лет назад устами Збигнева Бжезинского, исходя из чего, в регионе реализуется множество специальных программ, в том числе в языковом сегменте, где целью западных стран и их специальных структур является насильственная смена парадигмы в языковой сфере: "Они давно просчитали, что смена языковой парадигмы неизбежно ведет к дестабилизации, как в масштабах региона, так и в отдельно взятой стране. Отсюда и вспышки национализма, волнения, революции и т.д. Как это ни странно, но языковый вопрос влияет не только на ментальность и умонастроение масс, в конечном результате он способен привести к дестабилизации и последующей смене власти. Опыт других стран показывает это более чем красноречиво".

По словам эксперта, на территории бывших советских республик Средней Азии сейчас, на фоне нерадостных для коллективного запада событий на Украине, стоит вопрос открытия, так называемого, второго фронта против России. Что имеет определенные аналогии с гитлеровским планом по захвату СССР. Лоббируется вопрос возвращения военных баз НАТО и США в регион, чего опасается Китай, который, как и Иран, сейчас готовится к войне.

"Географически эти две страны подпирают наш регион справа и слева, а с юга навис Афганистан. Т.е. по сути, мы живем в бурлящем котле. При этом ситуация с языковым вопросом напоминает нам историю с многоэтажным домом, где сверху и снизу справа и слева идет пожар, горят квартиры, а в одной квартире сидят супруги и спорят, какой канал телевидения им смотреть. Нас намеренно погружают в эту среду идиотизма, чтобы мы сидели и обсуждали второстепенные вопросы, какой язык важнее и прочее", - поделился мнением Досалиев.

Подчеркнув, что вопросы языковой сферы в отношении русского языка, в отношении поднятия статуса кыргызского языка – это на самом деле второстепенные проблемы, он обратил внимание на то, что гораздо важнее другие – глобальные проблемы:

"Программный документ ОДКБ содержит огромный перечень угроз и рисков. У нас Афганистан под боком, десятки тысяч террористов, которые имеют планы на нашу территорию. Крайне актуальна биологическая угроза, т.к. мы видим, что уже реализуются реальные боевые программы, в том числе с применением патогенов опасных болезней. Пандемия коронавируса, накрывшая мир пять лет назад, – тому доказательство. Доказано, что это было рукотворное явление – работа спецслужб, о чем уже заявлено даже устами Трампа. А нам подкидывают для обсуждения языковые проблемы. Мы живем, как рыба на жареной сковородке, но не понимаем этого, потому что нас заставляют думать о второстепенных, а не о стратегических процессах, которые могут реально физически влиять на жизни людей, государства, семьи".

По словам спикера, когда идут языковые споры, то одна из сторон однозначно ошибется. На это и расчет, чтобы в пылу эмоций перешли красные линии, и началась дестабилизация. В Китае, например, официально 297 живых языков, 56 национальностей, 108 народов и народностей, но языковой вопрос не поднимается. Не было проблемы в языковом сегменте и в советское время – на территории СССР прекрасно сосуществовали и развивались десятки языков различных этносов, а русский играл роль языка межнационального общения.

"Я часто беседую с различными специалистами, например, медиков заставляют заполнять медицинские карты на кыргызском языке. По понятным причинам, это очень сложно делать, поэтому они заполняют их практически "от балды", общими фразами. И это проблема не только медиков, но и инженеров, проектировщиков, педагогов, даже воспитателей в детском саду. Суть в том, что все специалисты сталкиваются с языковыми проблемами, т.к. у нас нет прогресса в научной сфере, в том числе в языковом сегменте.

Меня, как специалиста, беспокоит уровень подготовки наших военнослужащих различных силовых структур. Существует, например, такая актуальнейшая тема как борьба с диверсионно-разведывательными и террористическими формированиями на границе, в горно-пересеченной местности и т.д. Как оказалось, у нас практически нет современной специализированной литературы. А самый передовой опыт в названной сфере – у российских Вооружённых Сил и спецслужб. Есть и другие сферы, где современная практика обеспечения безопасности и технологии ушли далеко вперед. Их можно получить только посредством русского языка. Отчего нас заставляют отказываться доморощенные языковые инициаторы? Может, именно их надо направить охранять наши границы в Чон-Алай и Баткен?

Я думаю, по итогам сегодняшнего мероприятия мы должны принять резолюцию, которая должна содержать обращение в генеральную прокуратуру и ГКНБ КР с призывом обратить внимание на все эти языковые инициативы, идущие от различных инстанций. В том числе, проверить на наличие умысла или халатности, которые могут привести к дестабилизации ситуации, различные программы типа фонда "Эсимде", которые будоражат население и запускают нездоровые процессы вокруг русского языка и даже нашего родного кыргызского языка. Ведь нынешние "будировщики" языковых вопросов даже не подозревают, что кыргызский язык – это уникальный, реликтовый язык, единственный в мире, позволяющий проложить мостик от древних гуннских языков к современности.

Наступит время, и это может произойти довольно скоро, когда русский и кыргызский языки будут признаны родственными, т.к. кыргызский язык, как выяснилось, относится к главной гуннской, славянской группе языков", - подытожил Досалиев.

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".