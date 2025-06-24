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В Кыргызстане продолжается вакцинация от гепатита B: в наличии более 72 тыс

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С декабря 2022 года по май 2025-го Кыргызстан получил 750 тысяч доз вакцины от гепатита B. Кампания продолжается в рамках госбюджета при поддержке международных партнёров.

Как сообщает Министерство здравоохранения, на 21 июня 2025 года, в прививочных кабинетах страны в наличии остаются 72 159 доз вакцины. Это позволяет обеспечить бесперебойную иммунизацию. Дополнительно в первом квартале 2025 года было получено ещё 55 000 доз - преимущественно для завершения курса у тех, кто начал вакцинацию в прошлом году.

По состоянию на 5 июня 2025 года:

* первую дозу вакцины получили 261 400 человек,

* вторую - 224 011 (85,6 % от первой),

* третью - 177 534 (67,9 .

Таким образом, почти 68 % завершили курс полностью, а более 85 % - получили как минимум две дозы. Минздрав считает это показателем высокой эффективности кампании и уровня доверия со стороны граждан.

Временные перебои и новые поставки

Отмеченные в 2024 году задержки были связаны с глобальными сбоями на фармрынке. Несмотря на это, финансирование кампании в Кыргызстане было предусмотрено заранее, а все логистические процессы проходили без сбоев. До конца 2025 года ожидается поступление ещё 700 000 доз вакцины.

Что делать, если вакцинация была прервана?

Минздрав напоминает: согласно рекомендациям ВОЗ, даже при длительном перерыве нет необходимости начинать курс заново. Иммунный ответ сохраняется, и достаточно продолжить вакцинацию с того момента, на котором она была остановлена. Если человек получил две дозы, этого уже достаточно для определённой защиты.

Почему растёт статистика по гепатиту?

Рост числа выявленных случаев гепатита связан не с ухудшением эпидситуации, а с улучшением диагностики. Минздрав усиливает скрининг и расширяет доступ к лабораторным исследованиям, включая отдалённые регионы. Всё больше ранее неучтённых бессимптомных случаев теперь выявляются своевременно.

Это - результат модернизации системы эпиднадзора, а также повышенного интереса населения к вопросам профилактики и вакцинации. Минздрав подчёркивает важность продолжения открытой, научно обоснованной коммуникации и благодарит граждан за активное участие в охране своего здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/447341
Теги:
гепатит, Кыргызстан, вакцинация
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