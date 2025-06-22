TED Talk Bishkek: Диалог для переформирования города будущего

Бишкек, 20 июня 2025 года - В отеле Novotel Bishkek состоялось событие TED Talk на тему: "Город, в котором хочется жить, или просто место проживания? Где находится Бишкек на карте желаний своих жителей?" Мероприятие собрало более 500 участников - ведущих градостроителей, ученых, представителей государственных структур, генеральных директоров агентств недвижимости и представителей СМИ.

Конференция открыла редкую площадку для диалога между государством и частным сектором. Урбанистика, экология, социальные науки и медиакоммуникации стали фоном для обсуждения "городской мечты", основанной на реальных данных и опыте. TED Talk в Бишкеке стал не просто форумом идей, а отправной точкой для формирования новой парадигмы: города, где качество жизни выходит на первый план, а устойчивое развитие с человеком в центре становится не лозунгом, а действием.

Эколог Дмитрий Переславский выступил с докладом о важности зелёных зон в городской среде.

Мероприятие TED Talk стало площадкой для вдохновляющих и глубоких выступлений, начавшихся с анализа показателей "города, пригодного для жизни" и "городского счастья" - через призму социологических данных и международных моделей. Эксперты из разных сфер, в том числе господин Дмитрий Переславский и госпожа Айгуль Бекболотова, последовательно подчеркнули жизненно важную роль зелёных пространств, городской экологии и комфортного микроклимата в повышении качества жизни жителей Бишкека.

Активное обсуждение проходило под руководством специалиста по коммуникациям Джумабаева Авланбека вместе с двумя спикерами - профессором, доктором Айгуль Бекболотовой и экологом Дмитрием Переславским.

Одним из ключевых акцентов форума стал глубокий анализ ожиданий молодого поколения и сообщества Бишкека в условиях смещения градостроительного центра. Это подняло важнейшие вопросы для архитекторов и урбанистов: "Город будущего - действительно ли он слышит голос молодёжи?" и "Что может удержать молодого человека, чтобы он выбрал остаться и развиваться здесь?". Вдохновляющие примеры интегрированных моделей городов "Все в одном" в таких мегаполисах, как Токио, Сеул и Сингапур, открыли перед Бишкеком не просто направления для развития инфраструктуры, а целостную стратегию создания современной городской среды - устойчивой, многослойной и ориентированной на человека.

Глубокая панельная дискуссия и открытый форум стали по-настоящему объединяющим пространством для представителей власти, экспертов по градостроительству, бизнеса, медиа и самих горожан. Прямые, честные разговоры - о том, как удержать молодёжь, с чего начинать путь к сотворению города вместе с жителями - не только вдохновили на переосмысление роли каждого, но и заложили прочную основу для устойчивого диалога между государством и частным сектором. Всё это - важные шаги на пути к созданию живого, гармоничного и по-настоящему современного Бишкека.

TED Talk в Бишкеке стал не просто профессиональной площадкой, а важным шагом на пути к переосмыслению понятия "город для жизни" и формированию нового городского мышления. Через многогранные выступления и открытый диалог с сообществом мероприятие задало новое направление: качество жизни в городе измеряется не только уровнем инфраструктуры, но и ощущением счастья, степенью вовлечённости жителей и силой их связи с городским пространством.

С официальным выступлением на мероприятии выступила госпожа Замира Абдыкалиевна Канельдиева, представляющая Министерство строительства.

Это один из редких случаев, когда в Бишкеке удалось создать по-настоящему открытую платформу для диалога между застройщиками, властью и самими горожанами. TED Talk не просто объединил участников, но стал отправной точкой для серьёзного общественного разговора о будущем города, где человек - не объект, а центр всех преобразований. Форум вдохновил горожан переосмыслить свою роль в формировании городской среды и стал основой для зарождения новых стандартов жизни - экологичных, интегрированных, современных и человечных - в процессе устойчивой трансформации Бишкека.

Форум TED Talk оставил глубокое впечатление у всех участников - от экспертов и представителей власти до молодежи и СМИ. Доктор экологических наук Айгуль Бекболотова отметила: "Я была искренне тронута тем, как сообщество и девелоперы смогли сесть за один стол и обсудить устойчивое будущее. Такого диалога в Бишкеке ещё не было". А Семетей Аманбеков, главный редактор издания Exclusive.kg, добавил: "TED Talk на этот раз поднял важнейшие вопросы о ценностях жизни и роли медиа в формировании нового мышления об урбанистике".

Господин Семетей Аманбеков, главный редактор издания Exclusive.kg, выступил с размышлениями о роли медиа в процессе формирования городской среды.

Молодые участники мероприятия также поделились своими впечатлениями - с энтузиазмом и надеждой на перемены. "Это не просто площадка для идей - это место, где я почувствовал, что у меня действительно есть голос, и он может повлиять на облик города будущего", - отметил один из молодых гостей форума.

Мероприятие стало не просто форумом идей, но и точкой притяжения - редкой возможностью для международных экспертов, спикеров и жителей Бишкека по-настоящему услышать и понять друг друга. Тёплые рукопожатия, живые обсуждения, не стихавшие и после завершения официальной части, стали ярким свидетельством того, что в городе формируется активное сообщество, заинтересованное в его будущем. TED Talk не просто вдохновил - он стал началом открытого и долгосрочного диалога, в котором каждый горожанин может внести свой вклад в формирование нового облика Бишкека.

Открытая и оживлённая дискуссия сопровождалась множеством содержательных и интересных мнений от современных жителей Бишкека, искренне заинтересованных в будущем развитии столицы.

Завершая первую TED talk на тему "Город, в котором хочется жить, или просто место проживания?", атмосфера в зале по-прежнему царила эмоциональная атмосфера и глубокими размышлениями. Истории, данные и представленные модели развития открыли новое понимание того, что значит "город, достойный жизни", и заложили основу для долгосрочного диалога между застройщиками, властями и жителями.

Royal Central Park - это не просто проект. Это новый подход, приглашение вместе формировать будущее, в котором хочется жить - здесь, в Бишкеке.

Господин Ву Тхань Конг, представитель компании RCA Living - организатора форума, выступил с докладом о модели интегрированного города как эффективном градостроительном решении, способствующем устойчивому развитию городской среды.

И вдохновляющее путешествие продолжается. Уже в начале июля состоится вторая встреча в рамках серии TED Talk - на этот раз под темой: "15-минутный город: мечта ближе, чем кажется?" Мероприятие будет посвящено концепции интегрированного города, где все необходимые для жизни удобства находятся в пределах досягаемости. Когда образ жизни всё чаще определяется не "ценой", а ценностью, возникает вопрос: как урбанистика, медиа и рынок недвижимости могут адаптироваться к этим переменам? Приглашаем вас исследовать вместе с нами ключевые тренды жизни, инвестиций и градостроительной политики - чтобы сделать Бишкек динамичным, дружелюбным и по-настоящему достойным для жизни в рамках следующего TED Talk.