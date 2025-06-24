В Чалдоваре изучили как эффективно выращивать и экспортировать ферулу

В селе Чалдовар Панфиловского района Чуйской области состоялся семинар, посвящённый вопросам выращивания, переработки и экспорта продукции из ферулы.

Инициатором мероприятия выступило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В семинаре приняли участие фермеры и специалисты из Московского, Панфиловского и Жайыльского районов.

Мероприятие прошло в рамках реализации мероприятий, утверждённых постановлением Кабинета Министров от 9 сентября 2024 года №537, и было направлено на сохранение и восстановление природных запасов ферулы, создание плантаций, стимулирование её выращивания, развитие переработки, экспортной направленности и привлечение инвестиций в данную сферу.

Участники ознакомились с опытом выращивания ферулы на площади 95 гектаров в селе Чалдовар, изучили технологии переработки и возможности выхода на рынок. Подготовленные Министерством теоретические и практические материалы получили положительную оценку со стороны фермеров.