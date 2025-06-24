Погода
$ 87.09 - 87.53
€ 100.10 - 101.10

В Чалдоваре изучили как эффективно выращивать и экспортировать ферулу

302  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Чалдовар Панфиловского района Чуйской области состоялся семинар, посвящённый вопросам выращивания, переработки и экспорта продукции из ферулы.

Инициатором мероприятия выступило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В семинаре приняли участие фермеры и специалисты из Московского, Панфиловского и Жайыльского районов.

Мероприятие прошло в рамках реализации мероприятий, утверждённых постановлением Кабинета Министров от 9 сентября 2024 года №537, и было направлено на сохранение и восстановление природных запасов ферулы, создание плантаций, стимулирование её выращивания, развитие переработки, экспортной направленности и привлечение инвестиций в данную сферу.

Участники ознакомились с опытом выращивания ферулы на площади 95 гектаров в селе Чалдовар, изучили технологии переработки и возможности выхода на рынок. Подготовленные Министерством теоретические и практические материалы получили положительную оценку со стороны фермеров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447343
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  