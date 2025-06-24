"Электронная очередь на границе избавила водителей от многочасовых пробок"

Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики под председательством Алмаза Салиева провела пресс-конференцию, на которой подвела итоги реализации 100-дневного плана реформ. Он рассказал журналистам, что за этот период ведомство сделало значительный шаг вперёд в цифровизации процессов, внедрении электронной очереди на пунктах пропуска и развитии инфраструктуры. По его словам, эти нововведения направлены на создание прозрачных, удобных и современных условий для бизнеса и граждан, а таможня превращается из строгого контролёра в эффективный сервис, способствующий развитию экономики страны и укреплению доверия общества.

Какие первые результаты системы электронной очереди?

За эти 100 дней мы запустили систему, которая позволяет сотруднику таможни работать из любой точки мира, не обязательно находясь в офисе. При этом это не ограничивает ни по времени, ни по возможностям. Руководители всегда могут поставить задачу, и сотрудник сразу же увидит её и примет к исполнению. Это очень масштабная система, которую нельзя объяснить в двух словах. Она называется NextCloud, позволяет ускорить процессы, полностью исключив бюрократические задержки.

Мы понимаем, что проблемы есть всегда. Мы не утверждаем, что за эти 100 дней реализовали всё и у нас всё идеально. Нет, проблемы были и остаются, но с внедрением этих систем мы существенно повысили эффективность работы в рамках краткосрочного плана.

Как вы могли видеть, мы запустили в пилотном режиме проект "интеллектуальный пункт пропуска". Название говорит само за себя - система принимает многие решения вместо сотрудников, благодаря чему удалось исключить человеческий фактор на нескольких этапах.

На пункте пропуска внедрена программа, которая позволяет сотрудникам работать с планшетами - проводить осмотр и досмотр транспорта и сразу фиксировать все действия. Вся информация хранится в системе: по каждой машине создаётся отдельная карточка перевозки, где фиксируется каждое действие сотрудников.

Кроме того, как мы показывали в презентации, на пункте пропуска Кызыл-Кия несколько лет назад была серьёзная проблема - большое скопление пустых машин, постоянный въезд-выезд, нездоровая атмосфера и разные посредники. С внедрением новой программы этим проблемам положен конец.

Система сама регулирует электронную очередь: с обычного мобильного телефона можно встать в очередь и выбрать удобное время заезда. Благодаря этому сейчас нет никаких очередей и скоплений транспорта - всё контролирует система. Лишних машин на пункте нет, и никто ни на кого не жалуется, все довольны.

Эту систему мы планируем внедрить и на кыргызско-казахской границе. Таможенная служба там не функционирует там работают пограничная служба и государственная налоговая служба. Но наша программа легко адаптируется, и мы готовы её реализовать. В рамках 100-дневного плана мы включили мероприятия, которые помогут решить постоянные проблемы с въездом грузового транспорта в Казахстан. Участник внешнеэкономической деятельности заранее будет знать время своей очереди, не будет стоять днями и ночами, а приедет точно вовремя, когда система его зарегистрирует и пропустит.

Мы находимся на этапе исследования, и сейчас трансформируем пункт пропуска "Ак-Тилек". Для этого нам выделили участок площадью 33 гектара. Госпредприятие, отвечающее за таможенную инфраструктуру, занимается подготовительными работами: выравнивает территорию, устанавливает ограждение. После завершения всей документации у нас появится возможность реализовать на этом участке соответствующий проект.

Какая наиболее значимая проблема до сих пор не решена таможенной службой?

Знаете, это очень хороший вопрос. Я уже вначале говорил, что не всё из запланированного удалось реализовать. Но важно, что мы начали эту работу. Далеко не всё зависит только от нас - от нашего желания, старания или усердия. Есть факторы, которые находятся вне зоны нашей ответственности.

Например, как я уже упоминал, реализация электронной очереди на кыргызско-казахской границе напрямую связана с выделением и трансформацией земельного участка. Этот процесс требует времени и зависит не только от нас, но и от других государственных органов.

То же самое касается инфраструктурных проектов - например, на пунктах пропуска "Иркештам" и "Торугарт". Мы планировали завершить определённые работы, но столкнулись с задержками со стороны подрядчиков и неблагоприятными климатическими условиями. Мы не можем сделать всё одновременно, но важно, что процесс уже запущен, и мы обязательно доведём его до конца.

А вот в части развития кадрового потенциала мы уже добились конкретных результатов. Мы начали набор сотрудников по новой системе. Теперь исключены случаи, когда на работу устраиваются по знакомству. Всё будет прозрачно: приём кадров будет проходить в онлайн-режиме, с трансляцией на YouTube-канале.

Как Таможенная служба регулирует вопросы, связанные с электронной коммерцией?

Сегодня активно развивается электронная коммерция, и это напрямую касается работы Таможенной службы. В настоящее время ОАО "Кыргыз почтасы" выступает в качестве национального оператора и заранее предоставляет нам информацию о перемещаемых товарах.

Если стоимость и объём товаров не превышают установленные нормы, они ввозятся без уплаты таможенных платежей. Однако в случае превышения этих нормативов, соответствующая часть стоимости добавляется к общей таможенной стоимости товара. Таким образом, действуют чёткие нормы как по стоимости, так и по объёму пересылаемых товаров.

Какие этапы включает в себя процесс модернизации пунктов пропуска?

На сегодняшний день проводится масштабная модернизация на кыргызско-китайской границе. В частности, это пункты пропуска "Иркештам" и "Торугарт". Кроме того, мы готовим к строительству новый пункт пропуска "Бедель". Проектно-сметная документация по нему уже полностью разработана, утверждена, согласована с государственными органами и переведена на китайский язык. Несмотря на сложные природно-климатические условия и короткий строительный сезон, нам удалось за короткое время завершить подготовку проекта. Достигнута договорённость с китайской стороной о том, что строительство будет осуществляться ими. Строительство планируется завершить к 2027 году.

Также на границе с Таджикистаном планируется модернизация пунктов пропуска "Кызыл-Бел", "Кайрагач" и "Кызыл-Кия". Эти объекты на сегодняшний день остро нуждаются в обновлении.

На пунктах пропуска "Торугарт" и "Иркештам" строительные работы будут продолжаться до октября текущего года. Уже установлены и введены в эксплуатацию современные инспекционно-досмотровые комплексы - рентгеновские установки поточного типа. Они позволяют проводить досмотр грузового транспорта без остановки, не снижая пропускную способность. Это оборудование даёт возможность в реальном времени видеть, что находится внутри транспортного средства.

Мы начали установку этих систем именно на границе с Китаем, так как основное направление грузопотока проходит через китайское направление. Кроме того, ведётся масштабная замена устаревшего оборудования, включая весовые комплексы, и запланирована установка радиационных портальных мониторов. Обновление технических средств таможенного контроля проводится на постоянной основе, особенно в случае выхода оборудования из строя.

Как таможенная служба борется с коррупцией среди своих сотрудников? Какие меры предпринимаются для повышения прозрачности на пунктах пропуска?

Мы не можем гарантировать абсолютную честность всех сотрудников, численность которых составляет 1341 человек, однако ведётся серьёзная и системная работа в этом направлении. Максимально искоренить коррупцию мы можем только через внедрение цифровых решений. Как уже отмечалось, на пунктах пропуска полностью исключены так называемые "барьерные вопросы".

Мы видим решения, которые принимают не только сотрудники таможенной службы, но и представители других контрольных органов на границе. Благодаря цифровым инструментам мы можем в полном объёме отслеживать, сколько времени каждый сотрудник тратит на оформление участников внешнеэкономической деятельности или водителей.

Внедрение таких решений уже дало значимый результат: увеличилась пропускная способность, возросли платежи, и это видно. Но, как вы справедливо заметили, иногда, к сожалению, встречаются единичные случаи, когда отдельные сотрудники, действуя недобросовестно или непрофессионально, допускают нарушения. Подобные случаи жёстко пресекаются.

Кроме того, чтобы снизить риск таких ситуаций, в последнее время была повышена заработная плата сотрудников. Мы считаем, что теперь у сотрудников нет оснований искать дополнительный доход, прибегать к коррупционным схемам или создавать препятствия для участников ВЭД. Условия труда стали достойными, зарплата - соответствующей. Осталось только качественно выполнять свою работу и добиваться хороших результатов. Повышение заработной платы - это один из действенных шагов, направленных на профилактику коррупции.

За пять месяцев 2025 года таможенная служба Кыргызстана перевыполнила план по поступлению платежей в бюджет, собрав 53 миллиарда сомов при прогнозе в 52 миллиарда. Параллельно подразделения по борьбе с таможенными правонарушениями выявили ущерб на сумму более 169 миллионов сомов, возместив значительную часть и передав материалы по 160 фактам в правоохранительные органы. Сотрудники ГТС рассказали о достигнутых результатах и мерах по усилению борьбы с контрабандой.

Начальник отдела прогнозирования и учёта таможенных платежей ГТС Айзада Халикова:

На январь–май 2025 года Министерством финансов Кыргызской Республики установлен прогноз поступления таможенных платежей в размере 52 млрд 169,8 млн сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года темп роста составил 105,2%.

По итогам пяти месяцев 2025 года таможенной службой обеспечено поступление таможенных платежей в республиканский бюджет на сумму 53 млрд 23,3 млн сомов.

Это означает, что прогноз выполнен на 101,6%, что составляет перевыполнение на 853,5 млн сомов.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете" на 2025 год и прогнозами на 2026–2027 годы, общий план поступления таможенных платежей на 2025 год утверждён в объёме 128,4 млрд сомов.

Начальник отдела организации по борьбе с таможенными правонарушениями ГТС Рустам Джамалов:

За пять месяцев 2025 года подразделениями таможенной службы, занимающимися борьбой с контрабандой, наркобизнесом и нарушениями таможенных правил, выявлен ущерб на общую сумму 169 млн 483,870 тыс. сомов.

В этот период выявлено 2845 фактов правонарушений, из которых по 2685 фактам составлены протоколы. Кроме того, 160 материалов переданы по фактам таможенных преступлений.

В результате работы по переданным материалам возмещено ущерба на сумму 124 млн 158,874 тыс. сомов.

Также, по решению суда, в доход государства было конфисковано 10 автотранспортных средств, ранее задержанных таможенными органами.