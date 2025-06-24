Погода
$ 87.09 - 87.53
€ 100.10 - 101.10

Кыргызстанцы участвуют в военно-спортивном сборе молодежи в Актюбинске

172  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Попасть на военный полигон - задача не из легких. Но именно сюда, в самое сердце Актюбинской области, съехались лучшие из лучших: более 700 подростков со всех уголков Казахстана и пяти стран ближнего зарубежья - Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана. Все ради участия в международном военно-патриотическом сборе "Айбын-2025", который стартовал 23 июня, передает NUR.KZ.

На территории полевого лагеря разместились более 50 команд - десятки энергичных, смелых и целеустремленных юношей и девушек. Их ждет неделя насыщенных будней, захватывающих соревнований и настоящей командной дружбы.

"Проживают участники в палаточном городке. Девочки - отдельно, в казармах. Все условия созданы: четырехразовое питание, медобслуживание, охрана, - рассказывает подполковник Даулет Бейсеков, офицер штаба сбора. - В этом году "Айбын" проходит в 11-й раз. Особенность в том, что сбор посвящен сразу двум юбилейным датам: 80-летию Победы и 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Поэтому местом проведения выбрана именно Актюбинская область".

С первого же дня кипят страсти на четырех площадках. В квизе "Айбын дарыны" участники демонстрируют знания в истории, медицине, логике и общей эрудиции. Здесь важно не просто знать, а уметь думать быстро и точно.

А в конкурсе Smart Sarbaz школьники представляют свои инженерные изобретения - роботов, способных спасать, охранять и даже вести бой. Все разработки основаны на Arduino и других умных платформах.

Не менее зрелищны и соревнования по стрельбе. В командах по пять человек участники сражаются за каждый балл, демонстрируя точность, выдержку и контроль.

Участники проводят долгие часы под открытым небом. Между соревнованиями - короткий отдых прямо на асфальте, в тени кейсов и винтовок. Кто-то сосредоточен, кто-то просто переводит дух, опустив голову на руки. Военная форма, пыль под ногами, и в глазах - полная готовность к следующему испытанию.

"Тут не до отдыха, - улыбается один из участников. - Но усталость приятная: понимаешь, что каждый твой шаг - это проверка на прочность".

На одной из площадок установлена надпись QAZAQ ARMY - она сразу стала неофициальным символом сборов. Участники выстраиваются в очередь за памятными фото, ведь быть частью "Айбын" - это уже достижение. Эти снимки обязательно поедут домой - в семейные альбомы, посты и сторис.

Вдоль асфальтированной дорожки выстраиваются десятки юных бойцов. Кто-то отрабатывает элементы, кто-то получает последние инструкции от наставников. Позади - палатки, башни для тренировок, машины скорой помощи. Все, как на настоящем полигоне - строго, четко, с полной концентрацией.

"Мы приехали из Беларуси, впервые в Казахстане. Ехали поездом два дня. Нас встретили очень тепло, все организовано на высшем уровне. Здесь все по-другому: и пейзажи, и люди. Все очень нравится", - делится впечатлениями Тимофей Жариков, участник сборов.

На "Айбыне" девушки наравне с парнями. Их задача та же - проявить силу, интеллект и сплоченность.

"Я командир команды "Жас шекарашы" из Алматы. Это мои вторые соревнования. Мы долго и серьезно готовились. "Айбын" - это событие, которого мы ждали весь год. Надеюсь, не подведем - ни себя, ни наших родителей, ни преподавателей", - говорит 16-летняя Лейла Перматова.

Сбор продлится до 28 июня. За 11 лет через "Айбын" прошли более 10 тысяч школьников. Многие из них уже стали защитниками Отечества, инженерами, IT-специалистами. А для нынешних участников все только начинается - впереди целая неделя испытаний, открытий и личных побед.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447357
Теги:
Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  