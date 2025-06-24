Кыргызстанцы участвуют в военно-спортивном сборе молодежи в Актюбинске

Попасть на военный полигон - задача не из легких. Но именно сюда, в самое сердце Актюбинской области, съехались лучшие из лучших: более 700 подростков со всех уголков Казахстана и пяти стран ближнего зарубежья - Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана. Все ради участия в международном военно-патриотическом сборе "Айбын-2025", который стартовал 23 июня, передает NUR.KZ.

На территории полевого лагеря разместились более 50 команд - десятки энергичных, смелых и целеустремленных юношей и девушек. Их ждет неделя насыщенных будней, захватывающих соревнований и настоящей командной дружбы.

"Проживают участники в палаточном городке. Девочки - отдельно, в казармах. Все условия созданы: четырехразовое питание, медобслуживание, охрана, - рассказывает подполковник Даулет Бейсеков, офицер штаба сбора. - В этом году "Айбын" проходит в 11-й раз. Особенность в том, что сбор посвящен сразу двум юбилейным датам: 80-летию Победы и 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Поэтому местом проведения выбрана именно Актюбинская область".

С первого же дня кипят страсти на четырех площадках. В квизе "Айбын дарыны" участники демонстрируют знания в истории, медицине, логике и общей эрудиции. Здесь важно не просто знать, а уметь думать быстро и точно.

А в конкурсе Smart Sarbaz школьники представляют свои инженерные изобретения - роботов, способных спасать, охранять и даже вести бой. Все разработки основаны на Arduino и других умных платформах.

Не менее зрелищны и соревнования по стрельбе. В командах по пять человек участники сражаются за каждый балл, демонстрируя точность, выдержку и контроль.

Участники проводят долгие часы под открытым небом. Между соревнованиями - короткий отдых прямо на асфальте, в тени кейсов и винтовок. Кто-то сосредоточен, кто-то просто переводит дух, опустив голову на руки. Военная форма, пыль под ногами, и в глазах - полная готовность к следующему испытанию.

"Тут не до отдыха, - улыбается один из участников. - Но усталость приятная: понимаешь, что каждый твой шаг - это проверка на прочность".

На одной из площадок установлена надпись QAZAQ ARMY - она сразу стала неофициальным символом сборов. Участники выстраиваются в очередь за памятными фото, ведь быть частью "Айбын" - это уже достижение. Эти снимки обязательно поедут домой - в семейные альбомы, посты и сторис.

Вдоль асфальтированной дорожки выстраиваются десятки юных бойцов. Кто-то отрабатывает элементы, кто-то получает последние инструкции от наставников. Позади - палатки, башни для тренировок, машины скорой помощи. Все, как на настоящем полигоне - строго, четко, с полной концентрацией.

"Мы приехали из Беларуси, впервые в Казахстане. Ехали поездом два дня. Нас встретили очень тепло, все организовано на высшем уровне. Здесь все по-другому: и пейзажи, и люди. Все очень нравится", - делится впечатлениями Тимофей Жариков, участник сборов.

На "Айбыне" девушки наравне с парнями. Их задача та же - проявить силу, интеллект и сплоченность.

"Я командир команды "Жас шекарашы" из Алматы. Это мои вторые соревнования. Мы долго и серьезно готовились. "Айбын" - это событие, которого мы ждали весь год. Надеюсь, не подведем - ни себя, ни наших родителей, ни преподавателей", - говорит 16-летняя Лейла Перматова.

Сбор продлится до 28 июня. За 11 лет через "Айбын" прошли более 10 тысяч школьников. Многие из них уже стали защитниками Отечества, инженерами, IT-специалистами. А для нынешних участников все только начинается - впереди целая неделя испытаний, открытий и личных побед.