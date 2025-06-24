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В Кыргызстане на шесть месяцев введен временный запрет на вывоз угля

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- Назгуль Абдыразакова
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Кабинет министров принял постановление о введении временного, сроком на шесть месяцев, запрета на вывоз угля (классифицируемого кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2701 и 2702) автомобильным транспортом с территории Кыргызской Республики (за исключением пунктов пропуска "Иркештам-автодорожный" и "Торугарт-автодорожный"). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно документу, соответствующим государственным органам поручено в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из постановления.

Постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования. С полной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Соответствующее решение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.


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URL: https://www.vb.kg/447359
Теги:
уголь, Кыргызстан, кабмин
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