В Кыргызстане на шесть месяцев введен временный запрет на вывоз угля

Кабинет министров принял постановление о введении временного, сроком на шесть месяцев, запрета на вывоз угля (классифицируемого кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2701 и 2702) автомобильным транспортом с территории Кыргызской Республики (за исключением пунктов пропуска "Иркештам-автодорожный" и "Торугарт-автодорожный"). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно документу, соответствующим государственным органам поручено в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из постановления.

Постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования. С полной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Соответствующее решение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.