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В Бишкеке запущена пилотная программа "1000 зеленых стен"

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- Светлана Лаптева
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В июне 2025 года в рамках программы "1000 зелёных стен", реализуемой Общественным объединением "MoveGreen" совместно с мэрией города Бишкек при поддержке Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и международного агентства "Хлеб для мира" озеленены фасады четырёх объектов: общеобразовательных учреждений №66, №24, №108, а также жилого дома в микрорайоне Восток-5.

Озеленение фасадов - это практическая мера климатической адаптации в условиях растущей жары и загрязнения воздуха в городе. Такие решения способствуют формированию более комфортной, устойчивой и эстетичной городской среды и могут быть масштабированы на другие объекты столицы.

На фасадах высажены два вида вертикально растущих растений - виноград Вичи (Parthenocissus tricuspidata "Veitchii") и плющ вечнозелёный (Hedera helix).

Виноград Вичи - быстрорастущая декоративная лиана, устойчивая к морозам и засухе. Она формирует плотный зелёный покров, который защищает стены от перегрева летом и теплопотерь зимой. Также виноград поглощает пыль и выхлопные газы, тем самым улучшая качество воздуха. Осенью растение приобретает декоративную окраску, способствуя улучшению внешнего вида городских улиц.

Плющ вечнозелёный - многолетнее растение, сохраняющее зелёную массу круглый год. Он повышает тепло- и звукоизоляцию зданий, улавливает пыль и загрязнители, улучшая микроклимат вокруг построек. Плющ особенно эффективен в затенённых местах, где другие растения плохо приживаются.

Мэрия города Бишкек совместно с партнерами продолжит реализацию программы "1000 зелёных стен", расширяя и вовлекая новые школы, детские сады и жилые дома.


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URL: https://www.vb.kg/447365
Теги:
Бишкек
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