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Подстанция для ж/д КНР–КР–РУз построена досрочно китайской стороной

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В селе Таран-Базар Сузакского района введена в эксплуатацию подстанция 110/35 кВ "Кок-Арт". Об этом сообщило Министерство энергетики. Новый энергообъект призван обеспечить бесперебойное электроснабжение участка строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан - одного из ключевых инфраструктурных проектов региона, следующего по маршруту Великого шелкового пути.

Строительство подстанции началось в апреле текущего года и было завершено досрочно подрядчиком - Китайской железнодорожной строительной компанией. От подстанции отходят две воздушные линии электропередачи 35 кВ: линия "Калмак-Кырчын" протяжённостью 11 км и "Сары-Кыр" длиной 35 км, соединяющаяся с действующей линией "Казарман".

Проект реализован на основе соглашения между ОАО "НЭСК" и китайско-кыргызской строительной компанией, при содействии Джалал-Абадского предприятия электрических сетей, предоставившего необходимые мощности.

Новая подстанция стала частью масштабной программы модернизации энергосистемы страны. Напомним, в апреле 2025 года НЭСК анонсировала замену тысячи трансформаторов по республике, а весной была запущена инициатива по обновлению оборудования на 648 подстанциях при поддержке Международной ассоциации развития (IDA) и Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

В июне текущего года в селе Жыргалан начались работы по строительству ещё одной современной подстанции - "Три вершины" (35/10 кВ), с последующей модернизацией прилегающих ЛЭП.


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URL: https://www.vb.kg/447366
Теги:
железная дорога, Китай, Кыргызстан
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