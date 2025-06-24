7700 детей вне школы: в Бишкеке обсудили барьеры инклюзивного образования

Сегодня, 23 июня, состоялось рабочее совещание, посвящённое вопросам инклюзивного образования и обновления молодёжной политики. Организаторами мероприятия выступили Министерство юстиции КР и Национальный институт стратегических инициатив при Президенте КР.

В обсуждении приняли участие представители профильных министерств и ведомств, депутаты Жогорку Кенеша, международные организации и гражданское сообщество. Совещание стало ответом на усиливающийся общественный запрос на справедливые и устойчивые решения в интересах детей с особыми образовательными потребностями (ООП).

Министерство образования и науки предоставило данные о текущей ситуации: в 2 394 школах Кыргызстана обучаются более 1,5 миллиона учеников, из которых 29 728 - дети с ограниченными возможностями здоровья. Согласно информации Национального статистического комитета, общее количество детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет составляет 37 637, что означает, что лишь около 79,3% этой категории охвачены формальным образованием. При этом около 7 700 детей остаются вне системы образования - по административным, инфраструктурным и медицинским причинам.

Как отметил министр юстиции, директор НИСИ - заместитель председателя Кабинета Министров А. Баетов, пришло время отказаться от устаревших и дискриминационных подходов и перейти к конкретным, измеримым реформам, где в центре внимания стоит не система, а сам ребёнок.

В рамках дискуссии были озвучены системные проблемы, включая бюрократические барьеры и неэффективность процедур психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), которые нередко ограничивают право детей на образование.

Ключевые предложения, вынесенные на обсуждение:

адаптация образовательных стандартов с учётом инклюзивного подхода и индивидуальных траекторий;

пересмотр нормативной базы деятельности ПМПК;

создание электронного реестра детей с ООП и развитие межведомственного обмена данными;

ограничение на приём здоровых детей в специализированные дошкольные учреждения;

разработка механизмов поддержки частных организаций, реализующих инклюзивные практики;

устранение дублирующих функций между государственными органами в молодёжной политике.

По итогам совещания сформирована дорожная карта с предложениями. Документ будет направлен на рассмотрение в соответствующие государственные органы.