В Бишкеке начали укладку асфальта на улице Исанова

Специалисты МП "Бишкекасфальтсервис" начали укладку асфальтобетонной смеси на проезжую часть улицу Насирдина Исанова. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Новое дорожное покрытие будет от улицы Щербакова до улицы Васильева.

После укладки асфальтобетонной смеси на проезжую часть, дорожники начнут укладку асфальта на тротуар.

После завершения укладки горячей смеси, планируется нанести дорожную разметку и установить знаки.

Отметим, что все подготовительные работы и установка ирригационной системы, бордюров завершены.