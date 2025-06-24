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Штраф за утечку персональных данных в КР увеличили до 120 тысяч сомов

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- Светлана Лаптева
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Заведующая отделом законодательной экспертизы и правового обеспечения Госагентства по защите персональных данных Тарсун Мамбетакунова сообщила, что размер штрафа за утечку персональных данных существенно увеличен - теперь он может достигать 120 тысяч сомов.

По её словам, нарушители чаще всего привлекаются по статье 228 Кодекса о правонарушениях - "Неправомерный доступ к компьютерной информации". Ранее штраф составлял 20 тысяч сомов, теперь же Госагентство уполномочено самостоятельно рассматривать подобные дела и выносить постановления о наложении санкций.

Это стало возможным после подписания соответствующего закона президентом Кыргызской Республики накануне.

Тем не менее, как отмечают некоторые эксперты, даже обновлённая сумма штрафа остаётся недостаточной, особенно в случае с крупными компаниями. Получение или покупка целых баз данных - не такие уж и большие затраты для них, особенно если учитывать выгоды, которые можно извлечь из неправомерного использования персональной информации.

Эксперты напоминают: не стоит легкомысленно делиться сканами паспортов, фотографиями документов и другой чувствительной информацией - особенно в мессенджерах, на подозрительных сайтах или в соцсетях. Осторожность - лучшая защита.


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URL: https://www.vb.kg/447374
Теги:
Кыргызстан
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