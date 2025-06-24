Камчыбек Ташиев задержал мэра Токмока прямо на совещании

В социальных сетях активно распространяется видеозапись, на которой запечатлено задержание высокопоставленных чиновников мэрии Токмока и представителя строительной компании. Задержание произошло 24 июня прямо во время заседания, которое проводил глава ГКНБ)Камчыбек Ташиев в зале мэрии Токмока.

По словам очевидцев, глава ГКНБ прямо во время совещания потребовал от мэра Токмока Максата Нусувалиева встать, после чего отдал распоряжение о его задержании. Вместе с мэром был также задержан глава УМС мэрии и директор строительной компании "Аль-Кадр". "Пусть это будет уроком для остальных. Уводите", - заявил Ташиев.

Задержание чиновников и предпринимателя связывают с многочисленными жалобами жителей на ненадлежащее исполнение обязанностей и задержки в строительстве важных городских объектов, включая новый парк. Местные жители ранее обращались к президенту Садыру Жапарову и лично к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой проконтролировать ситуацию с затянувшимся строительством и бездействием ответственных лиц.

Сегодняшнее задержание стало прямым ответом на эти обращения и подчеркивает решимость властей бороться с коррупцией и неисполнением обязанностей на местах. Это событие вызвало широкий резонанс среди общественности, которая с нетерпением ждет дальнейшего развития событий и результатов расследования.