Погода
$ 87.09 - 87.53
€ 100.10 - 101.10

Камчыбек Ташиев задержал мэра Токмока прямо на совещании

332  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В социальных сетях активно распространяется видеозапись, на которой запечатлено задержание высокопоставленных чиновников мэрии Токмока и представителя строительной компании. Задержание произошло 24 июня прямо во время заседания, которое проводил глава ГКНБ)Камчыбек Ташиев в зале мэрии Токмока.

По словам очевидцев, глава ГКНБ прямо во время совещания потребовал от мэра Токмока Максата Нусувалиева встать, после чего отдал распоряжение о его задержании. Вместе с мэром был также задержан глава УМС мэрии и директор строительной компании "Аль-Кадр". "Пусть это будет уроком для остальных. Уводите", - заявил Ташиев.

Задержание чиновников и предпринимателя связывают с многочисленными жалобами жителей на ненадлежащее исполнение обязанностей и задержки в строительстве важных городских объектов, включая новый парк. Местные жители ранее обращались к президенту Садыру Жапарову и лично к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой проконтролировать ситуацию с затянувшимся строительством и бездействием ответственных лиц.

Сегодняшнее задержание стало прямым ответом на эти обращения и подчеркивает решимость властей бороться с коррупцией и неисполнением обязанностей на местах. Это событие вызвало широкий резонанс среди общественности, которая с нетерпением ждет дальнейшего развития событий и результатов расследования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447379
Теги:
задержание, мэр, Токмок, Камчыбек Ташиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  