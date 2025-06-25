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Главы медслужб Вооруженных сил стран ОДКБ обсудили вызовы военной медицины

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- Светлана Лаптева
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На базе Военного санатория "Тамга" Министерства обороны Кыргызской Республики состоялась Рабочая встреча представителей медицинских служб вооруженных сил государств-членов ОДКБ

Во встрече приняли участие представители Республики Беларусь, Казахстан, Кыргызской Республики, и Российской Федерации. От Министерства обороны Кыргызской Республики принимает участие заместитель начальника военно-медицинского управления МО КР подполковник мед.службы Арстан Токтомбаев.

В ходе заседания представители сторон обсудили вопросы медицинского обеспечения , мероприятия совместной подготовки в 2025 году, работу по подготовке рекомендаций по оказанию первой помощи военнослужащими Войск (Коллективных сил) ОДКБ при выполнении задач, а также вопросы возможности обмена опытом между специалистами по тактической медицине.

Принято решение о создании раздела "Международной деятельности" в военно-медицинском журнале как площадке обмена опытом между медицинскими специалистами.


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URL: https://www.vb.kg/447381
Теги:
ОДКБ, Кыргызстан
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