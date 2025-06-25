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80 лет назад на Красной площади в Москве прошел Парад Победы

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- Светлана Лаптева
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Российское Министерство иностранных дел напомнило о важной дате в истории - ровно 80 лет назад - 24 июня 1945 года - в Москве на Красной площади в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне впервые прошёл торжественный Парад. Он символизировал триумф Советского Союза и нашего народа, сокрушившего гитлеровскую Германию и спасшего мир от нацизма.

Для участия в параде были сформированы и подготовлены сводные полки (всего их было 12) от всех фронтов, участвовавших в боях с фашистскими захватчиками. Каждый задействованный полк насчитывал свыше тысячи наиболее отличившихся красноармейцев, включая Героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы.

Всего в параде приняли участие 298 рот пехоты, 13 эскадронов конницы, 350 батарей артиллерийских установок, в том числе 386 орудий, 613 единиц бронетехники. За организацию и общее руководство мероприятием отвечал начальник московского гарнизона и командующий Московским военным округом генерал-полковник Павел Артемьевич Артемьев - именно он командовал историческим парадом на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Парад Победы начался ровно в десять часов утра и продолжался более двух часов. Командовал расчётами Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Принимал парад Маршал Георгий Константинович Жуков. Символическое значение имели породы и окрас подобранных для военачальников лошадей: Жуков был верхом на коне светло-серой масти терской породы, олицетворявшей славу и победу, Рокоссовский - на вороном, являвшим собой благородство и честь.

Объехав парадные расчёты, Маршалы поприветствовали участников. Затем в центр Красной площади вышел сводный военный оркестр из 1400 музыкантов, который исполнил патриотическую песню "Славься" композитора Михаила Глинки. После Георгий Константинович поднялся на трибуну Мавзолея Ленина, где произнёс знаменитые слова:

"Человечество избавлено от своего злейшего врага - германского фашизма.На протяжении трёх лет Красная армия один на один сражалась против вооружённых сил Германии и её сателлитов. В течение всей войны основные силы немецкой армии были прикованы к советско-германскому фронту, где был растоптан авторитет германского оружия и предрешён победоносный исход войны в Европе".

Когда речь Маршала Жукова была окончена, государственный оркестр исполнил гимн, и с кремлёвских стен грянули 50 залпов салюта. В этот момент военные колонны начали торжественный марш по Красной площади - по ней прошли порядка 40 тысяч военнослужащих и около 1 850 единиц военной техники.

В конце торжества под резкую дробь 80 барабанов сводная колонна советских воинов бросила к подножию Мавзолея 200 знамен частей и подразделений разгромленных немецко-фашистских войск, отобранных специальной комиссией из 900 трофейных штандартов привезённых из Германии.

Парад завершился в полдень под звуки марша сводного духового оркестра Московского гарнизона.

Всего в шествии участие приняли: 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов и солдат. Кульминацией праздника стало появившееся в небе полотно с изображением Ордена "Победы".


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URL: https://www.vb.kg/447384
Теги:
ВОВ
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