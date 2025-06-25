КПЛ-2025: "Мурас Юнайтед" лидирует после первого круга

В прошедшие выходные, 21 и 22 июня, состоялись четыре матча 13-го тура Кыргызской Премьер-Лиги 2025 года. Этот тур стал завершающим в первом круге национального первенства.

По итогам матчей лидерство в таблице закрепил за собой "Мурас Юнайтед", набравший 32 очка после 13 встреч. Ошский "Алай", сыгравший вничью в этом туре, отстаёт на четыре очка и занимает второе место. В плотной борьбе за третью строчку находятся "Барс" (26 очков), "Абдыш-Ата" и "Дордой" (по 25 очков), причём у всех троих в запасе по одному матчу.

Турнирная таблица лидеров (после 13-го тура):

Мурас Юнайтед - 32 очка (13 матчей)

Алай (Ош) - 28 очков (13 матчей)

Барс - 26 очков (12 матчей)

Абдыш-Ата - 25 очков (12 матчей)

Дордой - 25 очков (12 матчей)

Результаты матчей 22 июня:

Мурас Юнайтед - ОшМУ - 3:1

Героем встречи стал нападающий хозяев Эрмек Алыгулов, оформивший дубль. Ещё один гол забил Чабель Гомес, которого признали лучшим игроком матча.

Стадион "Курманбек", Джалал-Абад

Кыргыз Алтын - Талант - 0:2

Победу гостям принесли два быстрых гола в концовке встречи от Шарипова и Шаповалова, лучший игрок матча.

Стадион "Манас", Кара-Балта

Оставшиеся матчи тура:

2 июля

Илбирс - Алга (20:00)

3 июля

Дордой - Нефтчи (20:00)

Абдыш-Ата - Барс (20:00, стадион "Нитро Арена", г. Кант)

Первый круг подходит к концу, но вся основная интрига - впереди. Кто станет чемпионом, а кто покинет Премьер-Лигу - покажет вторая половина сезона КПЛ-2025.