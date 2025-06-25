КПЛ-2025: "Мурас Юнайтед" лидирует после первого круга

В прошедшие выходные, 21 и 22 июня, состоялись четыре матча 13-го тура Кыргызской Премьер-Лиги 2025 года. Этот тур стал завершающим в первом круге национального первенства.
По итогам матчей лидерство в таблице закрепил за собой "Мурас Юнайтед", набравший 32 очка после 13 встреч. Ошский "Алай", сыгравший вничью в этом туре, отстаёт на четыре очка и занимает второе место. В плотной борьбе за третью строчку находятся "Барс" (26 очков), "Абдыш-Ата" и "Дордой" (по 25 очков), причём у всех троих в запасе по одному матчу.
Турнирная таблица лидеров (после 13-го тура):
Мурас Юнайтед - 32 очка (13 матчей)
Алай (Ош) - 28 очков (13 матчей)
Барс - 26 очков (12 матчей)
Абдыш-Ата - 25 очков (12 матчей)
Дордой - 25 очков (12 матчей)
Результаты матчей 22 июня:
Мурас Юнайтед - ОшМУ - 3:1
Героем встречи стал нападающий хозяев Эрмек Алыгулов, оформивший дубль. Ещё один гол забил Чабель Гомес, которого признали лучшим игроком матча.
Стадион "Курманбек", Джалал-Абад
Кыргыз Алтын - Талант - 0:2
Победу гостям принесли два быстрых гола в концовке встречи от Шарипова и Шаповалова, лучший игрок матча.
Стадион "Манас", Кара-Балта
Оставшиеся матчи тура:
2 июля
Илбирс - Алга (20:00)
3 июля
Дордой - Нефтчи (20:00)
Абдыш-Ата - Барс (20:00, стадион "Нитро Арена", г. Кант)
Первый круг подходит к концу, но вся основная интрига - впереди. Кто станет чемпионом, а кто покинет Премьер-Лигу - покажет вторая половина сезона КПЛ-2025.