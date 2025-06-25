В Бишкеке пройдет международный вечер бокса LUSH BOMU-7

20 июля в Бишкеке состоится вечер профессионального бокса LUSH BOMU-7 в рамках дружбы Кыргызстана и Японии. Турнир пройдет на арене "Городской каток" с участием звёзд бокса из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и других стран.

На пресс-конференции организаторы объявили, что на ринг выйдут олимпийские чемпионы и титулованные бойцы. В главном бою вечера встретятся узбекистанец Хасанбой Дусматов - чемпион мира и Олимпийских игр, и филиппинец Ричард Разбоня.

Также в турнире примут участие:

Сакен Бибосынов (Казахстан) - призёр Олимпиады и чемпион мира;

Анвар Ходжиев и Мунарбек Сейитбек уулу (Кыргызстан) и другие.

Организаторы и поддержка:

Промоутер и основатель компании LUSH BOMU - Коки Комэда, отметил, что при содействии президента Садыра Жапарова Кыргызстан сделает важный шаг в выходе на мировую арену профессионального бокса.

Прямая трансляция будет в Кыргызстане и Японии.

Начало: ориентировочно в 13:00.

Вход - свободный.

Орзубек Назаров и японские партнёры выразили уверенность, что мероприятие станет историческим событием для кыргызстанского бокса.