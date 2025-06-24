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Кыргызстанцы выиграли медали в Павлодаре

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- Самуэль Деди Ирие
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В Павлодаре (Казахстан) прошли международные соревнования по спортивной акробатике, в которых успешно выступили спортсмены из Кыргызстана.

В прыжках на батуте бронзовые медали завоевали Борис Шевченко и Элина Бейшекеева. В спортивной акробатике серебряными призёрами стали Курманбекова Салиман, Сайдохматова Айбике и Бердибекова Жамиля.

Это очередное успешное выступление кыргызстанских спортсменов на международной арене, которое подтверждает высокий уровень подготовки и перспективы развития спортивной акробатики в стране. Поздравляем призёров и желаем им новых достижений!


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URL: https://www.vb.kg/447398
Теги:
спорт, Кыргызстан
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