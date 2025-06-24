Кыргызстанцы выиграли медали в Павлодаре

В Павлодаре (Казахстан) прошли международные соревнования по спортивной акробатике, в которых успешно выступили спортсмены из Кыргызстана.

В прыжках на батуте бронзовые медали завоевали Борис Шевченко и Элина Бейшекеева. В спортивной акробатике серебряными призёрами стали Курманбекова Салиман, Сайдохматова Айбике и Бердибекова Жамиля.

Это очередное успешное выступление кыргызстанских спортсменов на международной арене, которое подтверждает высокий уровень подготовки и перспективы развития спортивной акробатики в стране. Поздравляем призёров и желаем им новых достижений!