Воспитанники СДЮШОР СИ выиграли Кубок Кыргызстана по футзалу

В Бишкеке завершился Кубок Кыргызстана по футзалу среди юношей до 13 лет. Финальные игры прошли в упорной борьбе, по итогам которых команда воспитанников СДЮШОР СИ города Бишкек заняла первое место, одержав уверенную победу в финале со счётом 3:0.

Второе место заняла сборная Чуйской области, а третье - команда Иссык-Кульской области.

Турнир также отметил лучших игроков в отдельных номинациях:

Лучший вратарь - Данияр Баданов (Чуйская область)

Лучший защитник - Бекболсун Сагындыков (Иссык-Кульская область)

Лучший нападающий - Баяман Асылбеков (Нарынская область)

Лучший бомбардир - Саламат Карыпбеков (Чуйская область)

Лучший игрок турнира - Атила Замирбеков (Бишкек)

Победа воспитанников СДЮШОР СИ подтверждает высокий уровень подготовки молодых футзалистов столицы и служит хорошим стимулом для дальнейшего развития детского спорта в Кыргызстане.