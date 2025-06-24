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Воспитанники СДЮШОР СИ выиграли Кубок Кыргызстана по футзалу

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке завершился Кубок Кыргызстана по футзалу среди юношей до 13 лет. Финальные игры прошли в упорной борьбе, по итогам которых команда воспитанников СДЮШОР СИ города Бишкек заняла первое место, одержав уверенную победу в финале со счётом 3:0.

Второе место заняла сборная Чуйской области, а третье - команда Иссык-Кульской области.

Турнир также отметил лучших игроков в отдельных номинациях:

Лучший вратарь - Данияр Баданов (Чуйская область)

Лучший защитник - Бекболсун Сагындыков (Иссык-Кульская область)

Лучший нападающий - Баяман Асылбеков (Нарынская область)

Лучший бомбардир - Саламат Карыпбеков (Чуйская область)

Лучший игрок турнира - Атила Замирбеков (Бишкек)

Победа воспитанников СДЮШОР СИ подтверждает высокий уровень подготовки молодых футзалистов столицы и служит хорошим стимулом для дальнейшего развития детского спорта в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/447399
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