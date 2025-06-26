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Дисквалификация Джексона усилена после красной карточки

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- Самуэль Деди Ирие
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Нападающий "Челси" Николас Джексон был дисквалифицирован на два матча после удаления в матче Клубного чемпионата мира против "Фламенго" (1:3).

Первоначально футболист должен был пропустить только игру группового этапа с "Эс-Тунисом". Однако ФИФА увеличила срок наказания, из-за чего Джексон также не сыграет в возможном матче 1/8 финала турнира. Решение об ужесточении санкций является окончательным и не подлежит обжалованию.

Красная карточка была показана Джексону всего через четыре минуты после выхода на поле. Ранее 24-летний сенегалец уже пропускал первый матч нового сезона АПЛ из-за удаления в поединке с "Ньюкаслом".

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что данное наказание не повлияет на будущее игрока в клубе. Сам Джексон уже извинился за своё нарушение.

Таким образом, форвард пропустит ключевые матчи в ближайшее время, что станет серьёзной потерей для команды.


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URL: https://www.vb.kg/447400
Теги:
футбол
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