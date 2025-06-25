Суарес ведёт "Интер Майами" к бою с ПСЖ

Луис Суарес, несмотря на хронические проблемы с коленом и возраст, продолжает выступать на высоком уровне за "Интер Майами". В конце 2023 года он предупреждал, что его игровая карьера может близиться к концу из-за сильной боли и последствий пандемии. Однако Суарес поразил болельщиков блестящим голом в матче Кубка Джанни против "Палмейраса" (2:2), помогая своей команде выйти в плей-офф турнира.

Теперь "Интер Майами" ждет сложнейший матч 1/8 финала против действующего чемпиона - французского "Пари Сен-Жермен". Встреча обрела особый смысл, ведь в составе "Майами" выступают бывшие игроки "Барселоны" - Суарес, Хавьер Маскерано, Жорди Альба и Серхио Бускетс, а нынешний тренер ПСЖ Луис Энрике руководил каталонцами во время знаменитого камбэка 6:1 в Лиге чемпионов.

Суарес отметил, что именно Луис Энрике помог ему стать более конкурентоспособным игроком и выразил готовность к предстоящему поединку. Хавьер Маскерано подчеркнул непредсказуемость футбола, хотя и признал, что ПСЖ сильнее.

Выступления Суареса на таком уровне, несмотря на физические ограничения, демонстрируют его профессионализм и волю к победе, и теперь "Интер Майами" надеется на сенсацию против гранда европейского футбола.