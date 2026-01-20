Приложение "Мой город" добавило сервис оповещений об отключениях воды

Муниципальное предприятие "Центр цифровых технологий" сообщает о выпуске обновленной версии мобильного приложения "Мой город".

По данным столичной мэрии, в приложении внедрен функционал оперативного оповещения жителей о плановых и аварийных отключениях водоснабжения. Уведомления поступают пользователям напрямую в удобном цифровом формате.

Для получения персонализированных уведомлений необходимо обновить приложение до последней версии и сохранить лицевой счет в личном кабинете. Это обеспечивает корректную работу сервиса и доступ ко всем функциям приложения.

Приложение "Мой город" доступно для обновления в официальных магазинах мобильных приложений.