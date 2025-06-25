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Джон Джонс обвинён в побеге с места ДТП с участием пьяной женщины

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- Самуэль Деди Ирие
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Экс-чемпион UFC Джон Джонс оказался в центре нового скандала: 22 июня стало известно, что он был обвинён в оставлении места дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 февраля в Нью-Мексико.

Согласно полицейскому отчёту, в одной из машин, участвовавших в аварии, была обнаружена женщина, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и "была без одежды ниже пояса". По её словам, за рулём автомобиля находился Джонс, который скрылся с места происшествия пешком, а позже позвонил ей.

Полиция утверждает, что человек на другом конце провода, предположительно Джонс, находился в состоянии опьянения и делал "намёки на возможность применения насилия через третьих лиц", не подтвердив свою личность. Джонс, в свою очередь, заявил, что женщина покинула его дом уже пьяной и попала в аварию самостоятельно.

Инцидент стал известен всего за несколько дней до того, как Джонс официально объявил о завершении своей карьеры в UFC. Ранее он уже имел проблемы с законом, включая несколько случаев вождения в нетрезвом виде.


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URL: https://www.vb.kg/447406
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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