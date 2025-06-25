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В Джалал-Абаде началось строительство современного Дворца спорта

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- Самуэль Деди Ирие
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24 июня в Джалал-Абаде стартовало строительство нового многофункционального Дворца спорта, рассчитанного на 5200 зрителей. Об этом сообщает ИА "Кабар" со ссылкой на полпредство президента в области.

В торжественной церемонии закладки капсулы приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Тилек Текебаев.

Новый спортивный объект возводится на месте бывшего рынка "Айти". Комплекс будет включать в себя большую спортивную арену, бассейн олимпийского стандарта и современные тренировочные помещения. Также предусмотрено строительство парковки на 200 автомобилей.

По информации властей, Дворец спорта создаст все условия для проведения международных соревнований и станет важной площадкой для развития массового и профессионального спорта в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/447408
Теги:
Джалал-Абадская область, строительство
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