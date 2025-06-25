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Кыргызстан выступил против увеличения взносов в ВАДА

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- Самуэль Деди Ирие
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Глава Госагентства физической культуры и спорта КР Айбек Абдымомунов принял участие в 20-й Региональной межправительственной встрече стран Азии и Океании по борьбе с допингом, которая прошла с 16 по 18 июня.

Основными вопросами обсуждения стали повышение взносов в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), принятие нового Антидопингового кодекса, поддержка национальных программ и развитие образовательных инициатив.

Кыргызская делегация, включая Абдымомунова и главу антидопингового агентства Нургуль Кермакунову, выразила несогласие с увеличением финансовых обязательств и проголосовала против повышения взносов.

Кыргызстан также предложил учитывать приоритет допинг-контроля при распределении бюджета, усилить финансирование антидопингового образования и требовать прохождения обучающих курсов перед сдачей допинг-проб.


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URL: https://www.vb.kg/447410
Теги:
Кыргызстан
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