Кыргызстан выступил против увеличения взносов в ВАДА

Глава Госагентства физической культуры и спорта КР Айбек Абдымомунов принял участие в 20-й Региональной межправительственной встрече стран Азии и Океании по борьбе с допингом, которая прошла с 16 по 18 июня.

Основными вопросами обсуждения стали повышение взносов в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), принятие нового Антидопингового кодекса, поддержка национальных программ и развитие образовательных инициатив.

Кыргызская делегация, включая Абдымомунова и главу антидопингового агентства Нургуль Кермакунову, выразила несогласие с увеличением финансовых обязательств и проголосовала против повышения взносов.

Кыргызстан также предложил учитывать приоритет допинг-контроля при распределении бюджета, усилить финансирование антидопингового образования и требовать прохождения обучающих курсов перед сдачей допинг-проб.