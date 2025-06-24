Погода
$ 87.19 - 87.51
€ 100.10 - 101.10

Кыргызстанская команда завоевала серебро на чемпионате СНГ по конкурсу

171  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Команда Кыргызстана стала серебряным призёром чемпионата СНГ по конкурсу, который прошёл в Москве, сообщает Федерация конного спорта Кыргызской Республики.

В соревнованиях на двухраундовом маршруте высотой 145 сантиметров выступили всадники: Камил Сабитов (лошадь Фигаро), Андрей Лысенко (Сутюр), Андрей Тряписын (Флоризель) и Ринат Галимов (ГрейДеАргуж).

Первое место заняла команда России, третье - Узбекистан.

Кроме того, Ринат Галимов с КираВанДеЛарен и Камил Сабитов с Нолин заняли вторые места на маршруте высотой 125 сантиметров. Андрей Лысенко и Сутюр стали вторыми на маршруте 140 см, а Ринат Галимов и ГрейДеАргуж - третьими.

Также Луйза Галимова с лошадью Файер-Флай выиграла маршрут высотой 105 сантиметров, принесший дополнительную победу кыргызстанским спортсменам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447415
Теги:
конный спорт, СНГ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  