Кыргызстанская команда завоевала серебро на чемпионате СНГ по конкурсу

Команда Кыргызстана стала серебряным призёром чемпионата СНГ по конкурсу, который прошёл в Москве, сообщает Федерация конного спорта Кыргызской Республики.

В соревнованиях на двухраундовом маршруте высотой 145 сантиметров выступили всадники: Камил Сабитов (лошадь Фигаро), Андрей Лысенко (Сутюр), Андрей Тряписын (Флоризель) и Ринат Галимов (ГрейДеАргуж).

Первое место заняла команда России, третье - Узбекистан.

Кроме того, Ринат Галимов с КираВанДеЛарен и Камил Сабитов с Нолин заняли вторые места на маршруте высотой 125 сантиметров. Андрей Лысенко и Сутюр стали вторыми на маршруте 140 см, а Ринат Галимов и ГрейДеАргуж - третьими.

Также Луйза Галимова с лошадью Файер-Флай выиграла маршрут высотой 105 сантиметров, принесший дополнительную победу кыргызстанским спортсменам.