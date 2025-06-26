Дебют Мбаппе на клубном чемпионате мира по-прежнему под вопросом

Дебют Килиана Мбаппе на клубном чемпионате мира по-прежнему под вопросом. Форвард "Реала" пропустил первые два матча группового этапа из-за острого гастроэнтерита и, скорее всего, не выйдет на поле в последнем матче против "Ред Булл Зальцбург" в пятницу.

По данным El Chiringuito, Мбаппе ещё далеко не восстановился и может потребоваться около 10 дней на полный возврат к форме. Журналист Эду Агирре заявил: "Шансов, что он начнёт игру, нет. Он всё ещё очень слаб".

Тренер "Реала" Хаби Алонсо не намерен рисковать здоровьем игрока, особенно на раннем этапе турнира. Мбаппе пока не смог начать своё выступление на клубном чемпионате мира и теперь надеется быть готовым к стадиям плей-офф - если "Реал" туда пробьётся.