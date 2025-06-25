Погода
$ 87.19 - 87.51
€ 100.10 - 101.10

Мирлан Эшенов может возглавить "Барс" после матча 2 июля

52  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Футбольный клуб "Барс" может сменить главного тренера уже в ближайшее время. По информации @podcast.tengelbes, 39-летний специалист Мирлан Эшенов находится на шаг от назначения и может официально возглавить команду сразу после матча "Илбирс" - "Алга", который состоится 2 июля.

Примечательно, что Мирлан Эшенов родом из Каракола - города, который и представляет клуб "Барс". Возможное назначение тренера с местными корнями может укрепить связь команды с болельщиками и внести новую мотивацию в коллектив.

Ожидается, что клуб объявит о решении в ближайшие дни.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447419
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  