Мирлан Эшенов может возглавить "Барс" после матча 2 июля

Футбольный клуб "Барс" может сменить главного тренера уже в ближайшее время. По информации @podcast.tengelbes, 39-летний специалист Мирлан Эшенов находится на шаг от назначения и может официально возглавить команду сразу после матча "Илбирс" - "Алга", который состоится 2 июля.

Примечательно, что Мирлан Эшенов родом из Каракола - города, который и представляет клуб "Барс". Возможное назначение тренера с местными корнями может укрепить связь команды с болельщиками и внести новую мотивацию в коллектив.

Ожидается, что клуб объявит о решении в ближайшие дни.