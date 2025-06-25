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Бишкек принял международный форум "Одна война, одна история, одна Победа"

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- Алина Мамаева
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В средней школе № 24 имени А. Токомбаева города Бишкек сегодня открылся международный форум "Память поколений: одна война, одна история, одна Победа". Форум проходит с 25 по 30 июня и объединил школьников, педагогов и представителей общественных организаций из Кыргызстана, России и Казахстана.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие сестра Чингиза Айтматова Роза Айтматова, руководство Первомайского района Бишкека, представители МЧС и Министерства обороны КР, ветераны Вооружённых сил, сотрудники Россотрудничества и руководство Управления образования Первомайского района.

По словам директора школы № 24 Анары Абдураимовой, форум стал важной площадкой для воспитания патриотизма и международного диалога среди молодёжи. "Мы надеемся, что это не просто мероприятие, а живой диалог поколений, объединённый общей памятью и благодарностью. Сохраняя прошлое - мы создаём будущее", - заявила она.

В форуме участвуют делегации школ из Волоколамска, Чебоксар, Нижнего Новгорода (Россия), Алматы, Тараза, Астаны (Казахстан), а также из Бишкека и различных регионов Кыргызстана, включая школы Иссык-Кульской и Чуйской областей.

Как было отмечено на открытии, поисковый отряд бишкекской школы № 24 в ходе экспедиции в Волоколамск установил имена 20 кыргызстанцев, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны. Их имена были восстановлены и вписаны на памятные плиты.

Форум направлен на реализацию концепции "Кыргыз жараны", сохранение исторической памяти, развитие гражданской идентичности и укрепление международных связей в образовательной и культурной сферах.

В рамках форума проходят:

• тематические круглые столы и доклады школьников;

• международные секции с участием делегаций из трёх стран;

• экскурсии в Национальный исторический музей, мемориальный комплекс "Ата-Бейит" и музей Чингиза Айтматова;

• поэтический вечер "Памяти павших - во имя живых";

• выставка архивных фотографий, документов и творческих работ учащихся;

• посадка памятного дерева в честь курсантов 40-й Сызранской стрелковой бригады, формировавшейся в здании нынешней школы № 24.

С 27 по 29 июня участники форума выезжают в Иссык-Кульскую область, где состоятся встречи с поисковыми отрядами, экскурсии, а также заключительная конференция "Героические поступки в тылу в годы Великой Отечественной войны".

Итоги форума будут подведены 28 июня. Участники получат дипломы, сертификаты и памятные подарки.

Организаторы подчёркивают, что форум стал важным вкладом в формирование у молодёжи чувства исторической сопричастности и уважения к подвигу предков.


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URL: https://www.vb.kg/447424
Теги:
ВОВ, Бишкек, Кыргызстан
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